LaMelo Ball a séduit Steve Clifford

L’intersaison des Hornets n’aura pas permis à la franchise de Caroline du Nord de franchir un nouveau cap, comme on pouvait l’attendre après une saison plutôt encourageante malgré une nouvelle élimination sèche en « play-in ».

Il y a d’abord eu l’imbroglio Kenny Atkinson, qui a finalement décidé de ne pas tenter l’aventure pour rester assistant à Golden State, ce qui a conduit au retour de Steve Clifford, et surtout les ennuis judiciaires de Miles Bridges, accusé de violences conjugales, qui ont plombé l’attractivité des Hornets.

Le travail, le meilleur exutoire

Son statut de joueur free agent protégé par une « qualifying offer » de 7.9 millions de dollars courant sur 2022/23 a placé la franchise dans une belle impasse. Au bout du compte, Charlotte a simplement prolongé Jalen McDaniels et Cody Martin… et c’est tout !

Au cœur d’un projet qui a soudainement pris du plomb dans l’aile, LaMelo Ball a tâché de se concentrer sur sa progression, c’est en tout cas ce qu’a constaté son nouveau coach, Steve Clifford, qui continue de découvrir son jeune leader. Pour l’instant, l’ex-nouveau coach de Charlotte est épaté par ce qu’il a vu.

« Il est génial ! Il est resté là presque tout l’été. Il aime être au gymnase. Il travaille dur sur le terrain et en salle de musculation. J’ai apprécié d’apprendre à le connaître, et je pense qu’il est prêt ou en bonne position pour prendre un bon départ. Ce que je veux dire, c’est que je pense qu’il a fait toutes les bonnes choses cet été, et il m’a vraiment impressionné », a glissé Steve Clifford.

Un objectif collectif plutôt que personnel

Après avoir décroché le trophée de Rookie de l’année en 2021 malgré une blessure, le petit frère de Lonzo Ball a poursuivi sa progression de fort belle manière en 2022. Mais pour Steve Clifford, le prochain étage de la fusée LaMelo concernera le collectif, et ne sera validé que par une chose : une participation en playoffs.

« Sur le développement des joueurs, il y a cette idée fausse qui circule, selon laquelle les joueurs s’améliorent uniquement lorsqu’ils sont jeunes. Les meilleurs joueurs ont un objectif, un plan pour chaque été afin de progresser, quel que soit leur âge. Et c’est ce qu’il fait », a ajouté l’ex-coach du Magic. « Il a des choses à faire dans différents domaines et il a travaillé dessus. Mais je pense que la chose la plus importante pour lui, et je pense qu’il vous dirait la même chose, c’est la réussite de l’équipe. Les meilleurs joueurs de notre ligue sont toujours jugés en fonction des résultats de leur équipe. Et je sais qu’il est motivé pour que nous soyons une équipe de playoffs, ce qui serait un bon pas. En parlant avec lui, ça semble être son objectif ».

Steve Clifford abordera la reprise un peu avec la même approche, en essayant de tirer le meilleur des individualités et les fondre dans un collectif afin de le faire progresser. La jeunesse de l’effectif a montré ses atouts et ses faiblesses l’an dernier, et ce sera à lui de le magnifier.

« Il y a un certain nombre de gars qui ont un avenir prometteur et qui ont une bonne approche. Nous verrons bien ce qui se passera. L’un des inconvénients, c’est que je n’ai pas encore pu entraîner ces gars. J’ai fait beaucoup de vidéo. Dans notre sport, il y a la partie individuelle : le marquage, le rebond, le jeu, les chiffres. Et puis il y a l’équipe. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent aligner des stats, mais l’équipe ne fonctionne pas bien quand ils sont sur le terrain. C’est là-dessus que ça va continuer à se jouer au fur et à mesure que nous avançons ».