Sobrement intitulé « Lute », ce documentaire sera diffusé pour la première fois le 30 septembre prochain, à 17h30 (heure américaine) dans le Centennial Hall du campus d’Arizona, à Tucson.

Co-produit par CBS Sports et Podium Pictures, le documentaire portera sur l’immense carrière du mythique Lute Olson sur le banc des Wildcats, et sera notamment composé de nombreux témoignages de certains de ses anciens joueurs. Pêle-mêle : Steve Kerr, Mike Bibby, Jason Terry (qui est aussi producteur exécutif), mais aussi Andre Iguodala, Richard Jefferson, ou encore Channing Frye. Luke Walton en sera le narrateur.

Coach d’Arizona de 1983 à 2008, Lute Olson affiche un palmarès de 587 victoires en 777 matches chez les Wildcats. Un palmarès ponctué d’un titre NCAA remporté en 1997, avec Mike Bibby et Jason Terry comme joueurs majeurs. Avant d’écrire sa légende dans l’Arizona, il avait aussi entrainé à Long Beach State et Iowa. On se souvient aussi qu’il était le coach de la sélection américaine, médaillée d’or à la Coupe du monde 1986 avec des joueurs universitaires.

Intronisé au Hall of Fame en 2002, il avait pris sa retraite après la saison 2007/08, bouclant sa carrière sur le circuit universitaire avec un bilan de 776 victoires en 1 061 matches.