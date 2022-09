DaQuan Jeffries invité au camp des Knicks

Contrairement à la plupart des autres équipes de la ligue, les Knicks sont encore loin de la limite maximale des 20 joueurs qui peuvent prendre part à leur camp d’entrainement.

Il faut dire que les dirigeants du club ont fait le ménage durant l’été pour préparer l’arrivée de Jalen Brunson, en se séparant notamment de Kemba Walker, Alec Bucks et Nerlens Noel, envoyés vers les Pistons, et en laissant partir Taj Gibson, qui a rejoint les Wizards.

De ce fait, l’effectif des Knicks est à l’heure actuelle composé de quinze joueurs tout pile : treize contrats totalement garantis pour l’exercice 2022/23, et deux « two-way contracts », pour le rookie Trevor Keels et Feron Hunt.

Les anciens pensionnaires de Duke et Southern Methodist ont désormais de la concurrence, puisque The Athletic annonce la signature d’un contrat de type « Exhibit 10 » pour DaQuan Jeffries. En d’autres termes, l’arrière brièvement aperçu à Sacramento, Houston et Memphis depuis le début de sa carrière en 2019, signe un contrat d’un an non garanti, et il va pouvoir se battre pour l’une des deux places de l’effectif.

Membre de Team USA cet été, DaQuan Jeffries figurait dans l’effectif de la Summer League des Knicks en juillet dernier. Ses moyennes, en cinq matches : 8.2 points et 4.2 rebonds en 21 minutes. L’an passé, on l’a aussi vu en G-League avec 14.3 points, 3.9 rebonds, 1.9 passes et 1 interception de moyenne avec les College Park Skyhawks.