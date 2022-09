Dennis Schroder profite de l’Euro pour faire remonter sa cote en NBA

Sa précarité n’a pas l’air de trop le déranger. Toujours sans contrat NBA pour la saison prochaine, Dennis Schroder s’éclate avec l’Allemagne, qui s’est qualifiée en demi-finale de son EuroBasket aux dépens de la Grèce. Et selon Marc Stein, les récentes prestations du meneur de jeu font bien remonter sa cote outre-Atlantique. Il pourrait ainsi signer un nouveau contrat d’ici la fin du mois, et l’ouverture des « training camp ».

Pour mémoire, il a récemment été question d’intérêt en provenance des Mavs et des Lakers. En attendant une nouvelle opportunité dans la Grande Ligue, le joueur de 28 ans est en train de rappeler à la planète basket que ses qualités de vitesse restent intactes.

Mardi soir, il a donné le tournis à la défense grecque avec ses nombreux changements de rythme et de direction. Pour une fois adroit de loin (3/6), l’ancien joueur des Hawks, du Thunder, des Lakers, des Celtics ou encore des Rockets a été le grand artisan de la victoire de son équipe avec ses 26 points (8/15 aux tirs), 8 passes et 3 rebonds avant d’être expulsé en toute fin de rencontre après plusieurs gestes pour chambrer les Grecs.

Il s’agissait de son meilleur match – il en a même demandé la carte de crédit de son coach pour fêter ça ! – d’une compétition dans laquelle il tourne à 20 points et 7 passes. Avec des pourcentages qui pourraient encore toutefois faire douter certains recruteurs (39.6% dont 26% de loin…).

On rappelle qu’en 2020, il avait tourné le dos à une offre de 84 millions de dollars sur quatre ans aux Lakers avant de signer, durant l’été 2021, un bien plus modeste contrat d’un an à 5.9 millions de dollars à Boston.