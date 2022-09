Les Mavericks à la recherche du remplaçant de Jalen Brunson ?

Le départ de Jalen Brunson vers les Knicks était (presque) attendu du côté des Mavericks. Les rumeurs étaient en effet très insistantes et Mark Cuban n’a même pas tenté de commenter le possible « tampering » de New York, acceptant son sort face à la signature de son ancien joueur.

Sauf que si Dallas a réalisé un joli coup en faisant venir Christian Wood, puis en signant JaVale McGee, la franchise n’a finalement pas remplacé Jalen Brunson, qui pesait 16.3 points de moyenne la saison passée.

Si bien que d’après Marc Stein, les dirigeants texans, qui ont encore une place dans leur effectif, gardent un œil sur plusieurs pistes pour récupérer un joueur capable de porter le ballon, afin ainsi de soulager Luka Doncic.

Dennis Schroder, toujours sans club, serait particulièrement observé en ce moment, à l’EuroBasket, par le GM Nico Harrison et son assistant Michael Finley. D’autres meneurs de jeu sont aussi évoqués par notre confrère, comme Eric Bledsoe, Elfrid Payton, Facundo Campazzo ou encore Dennis Smith Jr.