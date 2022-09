France – Italie, « souviens-toi l’été dernier »

Après la grave blessure de Danilo Gallinari en préparation, on ne donnait pas cher de la peau de l’Italie. Certes, les joueurs de Gianmarco Pozzecco étaient dans un groupe plutôt facile, mais de là à sortir la Serbie, grande favorite, du tournoi, c’était du domaine de l’improbable. Et pourtant, c’est bien l’Italie, et non la Serbie, que la France va affronter ce mercredi à 17h15 (en direct sur Canal+ Sport 360).

Une France miraculée qui « se voyait déjà dans l’avion du retour » lorsque Cedi Osman s’est présenté sur la ligne des lancers-francs à douze secondes de la sirène. L’ailier des Cavaliers va rater les deux, et on connaît la suite…

Ce « miracle » a peut-être créé un déclic chez les Bleus, même si Evan Fournier évacue le sujet. « Le sentiment d’être miraculés a disparu. J’ai le sentiment qu’on est là où on devait être » estime pourtant le capitaine des Bleus.

Dix victoires d’affilée pour les Bleus

Quand on est vice-champion olympique, un quart-de-finale est effectivement un minimum. Les Bleus seront d’ailleurs favoris, et ce n’est jamais une position facile pour l’Equipe de France. Les coéquipiers d’Evan Fournier ont d’ailleurs l’art de nous agacer et de déjouer lorsqu’ils sont favoris ou lorsqu’ils prennent une belle avance.

Ils sont d’autant plus favoris qu’ils ont eu un jour de repos supplémentaire, qu’ils ont, sur le papier, un effectif plus riche, et surtout que leur bilan face à l’Italie est impressionnant. Les Bleus restent ainsi sur 10 victoires de suite face aux Italiens, dont la dernière en date, dans un match officiel, était à Tokyo.

C’était déjà en quart-de-finale et la France avait joué avec le feu avant de s’imposer. « Cela s’était joué dans les dernières minutes » se souvient Vincent Collet dans L’Equipe.

Sauveur des Bleus ce jour-là, Nicolas Batum n’est pas là. Ni Nando De Colo, et même si ces Bleus ont encore battu l’Italie par deux fois en préparation, c’est tout sauf un cadeau. À l’image de leur bouillant coach, les Italiens n’ont peur de rien. « La France est une bonne équipe. On les connaît bien » rappelle Marco Spissu, héroïque face à la Serbie. « Ils faisaient partie des trois favoris pour gagner cet EuroBasket, mais on a prouvé face à la Serbie qu’on pouvait se mesurer à n’importe qui et qu’on n’avait pas peur de les affronter. »

L’Italie est première aux interceptions

Les points forts de l’Italie sont connus : bonne gestion du ballon (7 balles perdues face à la Serbie) ; tir à 3-points (12 réussites en moyenne, 16 face à la Serbie) ; agressivité (1ère aux interceptions). En fait, l’Italie est la parfaite antithèse de la France. Les Bleus perdent un nombre incalculable de ballons et sont maladroits à 3-points. À titre d’exemple, les coéquipiers de Simone Fontecchio prennent 33 tirs à 3-points par match, contre 22 pour les Français. Les Bleus sont l’équipe qui perd le plus de ballons (16 par match) alors que l’Italie en vole neuf en moyenne.

Même dans le jeu, le contraste est évident. Là où l’Italie s’appuie sur des joueurs polyvalents et interchangeables, la France s’appuie sur un cinq classique, avec un vrai pivot (Rudy Gobert). Le triple meilleur défenseur de la NBA monte en puissance dans cet Euro et ses 20 points et 17 rebonds face à la Turquie ont marqué les esprits. Mais il va se retrouver, comme Nikola Jokic au tour précédent, dans un rôle défensif complexe et déroutant, notamment face à Nicolo Melli épatant dans ce rôle d’intérieur fuyant. L’Italie va écarter le jeu au maximum, l’impliquant sur un maximum d’actions pour étirer la défense française et faire sortir le pivot de la raquette.

« On va jouer sur nos forces. Eux sur les leurs. Et on va voir ce que ça va donner », anticipe Moustapha Fall sur le site de la Fédé. « Quand il y a de tels écarts de matchups, une équipe devra imposer son style. »

Rudy Gobert, joueur-clé

Pour Vincent Collet, le point essentiel demeure la confiance. L’Italie, comme la Finlande en première mi-temps face à l’Espagne, la Turquie en deuxième mi-temps face à la France, ou l’Allemagne face à la Grèce, se nourrit de la confiance née de son adresse à 3-points. Les Bleus ne savent pas ce que c’est. La France ne connaît pas de périodes d’euphorie à 3-points, et le coach de la France veut limiter au maximum les séries de 3-points.

« C’est une équipe qui joue beaucoup sur le tir et la confiance a donc une énorme importance » confirme-t-il. « Ils vont chercher à nous attirer au large pour utiliser ce qu’ils font le mieux, pénétrer et ressortir sur les shooteurs extérieurs. Ce sera un des enjeux majeurs, ne pas trop souffrir sur ces situations pour limiter ce qui est arrivé aux Serbes dimanche ».

Les rotations seront donc essentielles en défense, avec des extérieurs qui voltigent pour éviter toute position ouverte et des grands qui lèvent bien les bras. L’enjeu pour les hommes de Vincent Collet sera surtout de casser tout « momentum » à l’Italie, pour éviter de la laisser rentrer dans ces périodes d’euphorie où elle peut alors tout emporter. Pour cela, il faudra évidemment contrôler les shooteurs à 3-points, mais aussi le « drive-and-kick ».

De l’autre côté du terrain, l’Italie prend des risques, avec une défense haute, et il y aura des bons coups à jouer dans le dos des défenseurs. À Tokyo et même en préparation, Rudy Gobert a toujours été un casse-tête pour les Italiens. Aux Jeux olympiques, il avait terminé à 22 points à 10 sur 13 aux tirs, avec plusieurs dunks, dont un 360°. La France avait capté 49 rebonds contre 33 aux Italiens. Si les Bleus gagnent la bataille de la raquette des deux côtés du terrain, l’Italie ne pourra s’en remettre qu’à son adresse longue distance. C’est ce qui a fonctionné face à la Serbie. À la France de mieux défendre aux larges, et d’éviter de leur donner trop de munitions…

L’ADVERSAIRE

Le cinq majeur : Marco Spissu, Stefano Tonut, Simone Fontecchio, Achille Polonara, Nicolo Melli

Les remplaçants : Tommaso Baldasso, Paul Biligha, Luigi Datome, Nico Mannion, Alessandro Pajola, Giampaolo Ricci, Amedeo Tessitori

LES TROIS DERNIERS FRANCE – ITALIE

3 août 2021 : France – Italie (84-75), quart-de-finale JO de Tokyo

12 août 2022 : France – Italie (78-77), amical à Bologne

16 août 2022 : France – Italie (100-68), amical à Montpellier

TELEVISION

Canal+ Sport 360, à partir de 17h00