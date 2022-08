France – Italie, deuxième acte et deuxième victoire des Bleus

Pour la deuxième confrontation consécutive face à l’Italie, après une victoire arrachée (78-77) après prolongation, les Bleus accueillaient leurs voisins transalpins du côté de Montpellier et il n’y a pas eu match (100-68).

La défense tricolore a étouffé l’Italie qui finit à 68 points tandis que la France atteint elle les 100 points derrière un bel effort collectif et cinq joueurs à 10 points ou plus, dont Elie Okobo à 18 points. Le troisième match des Bleus atteste d’une belle montée en puissance avant d’affronter la Belgique dans deux jours.

Un départ sérieux

Vincent Collet garde son cinq majeur désormais habituel avec Thomas Heurtel, Evan Fournier, Timothé Luwawu-Cabarrot, Guerschon Yabusele et Rudy Gobert. Malgré une petite frayeur à la cheville droite pour le Knick sur un 3-points manqué, les Bleus prennent leur début de match avec sérieux.

Un 10-4 les installe solidement en tête avec le duo Heurtel – Gobert à la baguette. Sans Luigi Datome, l’Italie compose comme elle peut, et Nicolo Melli envoie les premières banderilles. Mais, à l’image d’une faute technique rapide de Coach Pozzecco, la France a déjà pris l’ascendant, avec une nouvelle percussion de Théo Maledon.

Elie Okobo et Vincent Poirier apportent leur punch en sortie de banc et ça fait 20-10 pour les Bleus ! Le premier quart est très propre avec 11 points d’avance et 7/12 aux tirs. Tous les titulaires ont marqué et le banc a apporté 11 points. Tout roule (25-14) !

Thomas Heurtel en maîtrise

Vincent Poirier enfonce le clou d’un gros dunk pour lancer le deuxième quart mais on sent un petit relâchement. Achile Polonara et Tommasso Baldasso enquillent à 3-points et forcent un temps-mort de Vincent Collet. Les Bleus réagissent immédiatement avec Rudy Gobert qui brille des deux côtés du terrain.

Mais les Italiens reviennent à -6 seulement avec Baldasso qui continue d’alimenter la marque. Impeccable en première mi-temps avec 10 points et 5 passes, Thomas Heurtel met fin à la série noire des tricolores. Et ça relance l’affaire avec Yabusele et Fournier qui concluent de beaux mouvements offensifs derrière l’arc.

Si Fontecchio inscrit un 3-points improbable au buzzer, l’écart est le même à la pause qu’après le premier quart : +11 (51-40). A 7/9 à 3-points, les Bleus sont adroits, mais on ne peut pas dire pour autant qu’ils jouent propre, avec 10 balles perdues.

Les Bleus assoient leur domination

Bien que perfectible, le jeu de l’Equipe de France répond largement aux attentes pour cette deuxième manche face à l’Italie. Evan Fournier remet le couvert d’un step back et Rudy Gobert pique un ballon et enchaîne un dribble dans le dos pour lancer la contre-attaque.

Les Bleus repartent fort, sur un 11-6 pour démarrer avec une passe cocasse, et involontaire, de la tête par Gobert pour Yabusele sous le cercle. Le plus gros écart est atteint, malgré les efforts de Gallinari ou de Mannion.

Fournier et Poirier donnent +20 à des Bleus en démonstration en fin de 3e quart. Poirier écrase même un dunk qui symbolise bien la domination tricolore. Avec un 25-15 sur la période, la France assoit sa mainmise avant le dernier quart (76-55).

Sérieux jusqu’au bout

Pas encore satisfaits, les hommes de Vincent Collet maintiennent leur pression défensive en dernier quart et passent un 14-4 derrière Okobo et Jaiteh, respectivement de loin et dans la peinture. Ce dernier se paye un dunk sur un caviar de Terry Tarpey et la France déroule complètement.

L’écart est à la trentaine et la fête est totale à Montpellier, qui accueillait déjà l’Euro 2015, quand Théo Maledon donne le panier qui offre les 100 points aux Bleus. La France double la mise face à une Italie décevante (100-68).

Les Bleus auront un jour de repos avant de renfiler le maillot pour un nouveau match de préparation face à la Belgique, toujours à Montpellier. Avant les choses sérieuses et le match à Bercy face à la République Tchèque, qui comptera pour les qualifications à la prochaine Coupe du Monde.