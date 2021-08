Dans la difficulté, les Bleus passent l’obstacle italien !

Après sa victoire sans trembler face à l’Allemagne, la Slovénie attendait de connaître son adversaire. Et ce sera la France qui a eu du mal à se débarrasser de vaillants Italiens emmenés par Simone Fontecchio (23 points) et Danilo Gallinari (21 points). Nicolas Batum (15 points, 14 rebonds) et Rudy Gobert (22 points, 9 rebonds) auront été essentiels pour atteindre la demi-finale olympique (84-75).

Un début de match fébrile

Les Bleus présentent leur cinq majeur classique pour ce quart de finale, mais il n’y a pas la fluidité habituelle en début de match. Au contraire, contexte aidant, il y a de la fébrilité à l’image d’une balle perdue sur la remise en jeu, ou une autre de Nando De Colo qui cherchait l’intérieur…

L’Italie prend le meilleur départ sur un 12-6 initial, mais la France insiste en mettant la balle à l’intérieur et Rudy Gobert conclut avec 8 points qui remettent les Bleus dans le coup.

Les Italiens jouent crânement leur chance et restent devant jusqu’aux trois minutes de la fin du premier quart, avec Thomas Heurtel qui sort du banc pour apporter un écot offensif immédiat. Cela dit, l’Italie termine mieux la période avec un dunk de Nicolo Melli et un rebond offensif d’Achille Polonara qui obtient le panier plus la faute (25-20). La France a déjà perdu 6 ballons…

Batum omniprésent

Polonara donne +7 à son équipe en début de deuxième quart mais le duo Heurtel – Fall fait le plus grand bien aux Bleus, le premier avec son adresse extérieure quand le second martyrise la raquette italienne. Danilo Gallinari rate lui ses deux premières tentatives mais il s’impose près du cercle pour la troisième, plus la faute de Timothé Luwawu-Cabarrot. Qu’importe, Heurtel et Fall impulsent un 9-0 qui remet la France devant (33-30).

Fall et Batum montent les barbelés avec des contres à gogo, dont un superbe de « Batman » face à Fontecchio qui partait au dunk à deux mains. Omniprésent, Batum donne +5 à la France aux lancers mais l’Italie se rapproche avec Gallinari et Polonara. Evan Fournier remet de l’ordre dans la maison avant la pause et la France mène d’une toute petite longueur (43-42). Pas encore convaincante défensivement, ni offensivement, la France est dans son match, mais surtout grâce à la maladresse italienne de loin (5/19 à 3-points).

13-4, les Bleus reprennent fort !

Les Bleus reprennent l’action par le bon bout au retour des vestiaires, Fournier et Gobert ouvrant la voie en leaders. Scotché sur le banc en première mi-temps à cause des fautes, De Colo remet lui aussi le nez à la fenêtre avec des lancers, puis un caviar pour le alley-oop avec Gobert.

Nicolas Batum est à la claquette, plus la faute, et ça fait un 11-4 d’entrée. Tout roule même quand Gobert enchaîne un contre sur un tir extérieur de Nico Mannion et un gros dunk à deux mains !

Le jeu s’équilibre par la suite avec plus de contact et de trajets vers la ligne de réparation. Mais Fournier sanctionne à 3-points et Batum maintient une pression démoniaque défensivement en provoquant le retour en zone. Fontecchio et Gallinari font de la résistance et permettent à l’Italie de rester à portée de fusil. Mais il y a tout de même dix points d’écart avant le dernier quart (64-54).

Rudy Gobert conclut d’un 360° !

Les Italiens démarrent ce dernier quart par un 4-0 qui ne plaît pas du tout à Vincent Collet qui arrête le jeu. On ne plaisante pas ! Mais le temps mort n’y fait rien, les Bleus continuent de déjouer offensivement et ils se font piéger défensivement (bêtement) avec Fontecchio qui enfile les perles à 2 puis 3-points.

Il ramène l’Italie à égalité (66-66) alors que la France cumule 18 balles perdues et confond clairement vitesse et précipitation dans cette fin de match.

Luwawu-Cabarrot est à la relance à 3-points mais Fontecchio lui répond et Gallinari commence à peser lourd pour les Azzurri. Il récupère un rebond offensif et réplique au 3-points de Batum. Il va également chercher des points aux lancers pour ramener l’Italie à -3 dans la dernière minute, malgré les efforts de Gobert et Heurtel sur les possessions précédentes. Mais les deux tricolores combinent à nouveau pour un dunk à deux mains qui met l’Italie dans le rouge à 37 secondes de la fin. Les Bleus terminent le travail et s’imposent, avec difficulté, à l’image d’un ultime dunk de Rudy Gobert qui passe son 360° limite (84-75).

Les Bleus retrouveront la Slovénie de Luka Doncic pour une place en finale. Rendez-vous jeudi, à 13h00 !