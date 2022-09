Un maillot anniversaire pour les Nets

C’était il y a dix ans ! Avec des étoiles plein les yeux, les Nets passaient d’East Rutherford à Brooklyn, avec l’ambition de placer la franchise le plus haut possible dans la hiérarchie de la ligue. Dix ans plus tard, ce changement de cap est mis à l’honneur à travers le maillot « Statement Edition » qui sera entièrement noir et blanc.

Rien de fou à première vue, à l’exception du fait que ce mariage de couleurs avait sonné comme une véritable révolution à l’époque puisque aucune équipe n’avait arboré un ensemble entièrement noir et blanc en NBA.

Avec le « Jumpman » de Jordan Brand, le sponsor « Webull » et les bandes latérales, seuls les contours du « NETS » au niveau du torse et du numéro de chaque joueur figurent en blanc, sur un fond entièrement noir, assorti de quelques motifs en noir sur noir.

Ce maillot sera porté pour la première fois le 21 octobre face aux Raptors au Barclays Center. Il sera ensuite arboré à chaque match à domicile programmé un vendredi soir (le 31 octobre face aux Pacers, le 2 décembre face aux Raptors, le 9 face aux Hawks, le 23 face aux Bucks, le 31 mars face à Atlanta et le 7 avril face au Magic).