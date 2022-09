Under Armour : un contrat à vie pour Steph Curry à un milliard de dollars ?

Au moment de quitter Nike en 2013, Stephen Curry n’était pas encore la superstar qu’il est aujourd’hui. En s’engageant pour Under Armour, son contrat de sponsoring s’élevait alors à quatre millions de dollars par an.

Neuf ans plus tard, l’accord qui lie les deux parties jusqu’en 2024 va permettre au meneur des Warriors de toucher 215 millions de dollars au total. À l’issue de ce contrat, Stephen Curry aura alors 36 ans et sera bien plus proche de la fin que du début. Mais ne comptez pas sur Under Armour pour le lâcher pour autant.

D’après une indiscrétion glissée dans un portrait paru dans Rolling Stone, l’entreprise américaine serait en effet en passe de proposer un contrat « à vie » à Stephen Curry, dont le montant pourrait atteindre le milliard de dollars ! On avait évoqué à peu près les mêmes conditions pour LeBron James avec Nike.

Tout est bien qui finit bien

Un tel accord serait un joli retournement de situation pour Under Armour, qui a failli perdre son joueur star après des échanges délicats avec le fondateur de la marque, Kevin Plank.

La brouille a commencé lorsque Plank a déclaré que Donald Trump, fraîchement élu président des Etats-Unis, représentait un vrai « atout » (« asset » en anglais) pour le pays, ce à quoi Stephen Curry a répondu qu’il était d’accord, à condition d’enlever le « e » et le « t » à « asset »…

Le meneur a ensuite été déçu par le manque d’engagement de la marque, laissant entendre qu’il était prêt à aller voir ailleurs s’il n’y avait pas de changement.

« Il n’y avait pas de réelle prise de conscience de ce qu’il fallait faire pour gérer correctement une affaire comme celle-là. Alors, oui, je me suis énervé », a même pesté Stephen Curry.

Under Armour s’est rattrapé en proposant à Stephen Curry de prendre exemple sur Jordan Brand pour créer « Curry Brand », une marque dans la marque née en 2020 avec la Curry 8. Il semblerait que le titre de champion des Warriors en 2022 a fini d’apaiser les tensions entre les deux camps, désormais prêts à s’unir « pour la vie »…