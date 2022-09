Josh Giddey ravi de pouvoir travailler avec Chip Engelland

Josh Giddey a fait sensation lors de sa saison rookie et sait qu’il sera attendu dès la reprise en 2022/23. Si le Thunder a perdu Chet Holgrem pour la saison, l’équipe a enregistré une grosse recrue dans son staff en récupérant Chip Engelland, l’un des meilleurs spécialistes du tir de la ligue, afin d’essayer de poursuivre sa progression.

L’Australien s’est d’ailleurs montré enthousiaste devant cette opportunité d’améliorer son shoot.

« Le tir a été un point important pour moi pendant l’intersaison », a-t-il confié. « J’ai passé beaucoup de temps à la salle dans la préparation des tirs. Évidemment, avoir Chip Engelland ici, qui est l’un des meilleurs « shooting coaches », si ce n’est le meilleur, c’est parfait pour que je m’en serve autant que possible. Il a été génial ».

Pour décrire la « méthode Engelland », Josh Giddey a dû chercher ses mots. « Chip est difficile à expliquer. C’est un magicien dans ce qu’il fait ».

« Ce n’est pas forcément hétérodoxe, mais c’est différent de tous les autres entraîneurs que j’ai eus et qui m’ont dit : ‘Tire de cette façon’. Chip est l’un des meilleurs gars que j’ai côtoyés. Il a fait ça pendant tellement longtemps avec San Antonio. Quand j’ai appris qu’il venait à OKC, j’étais très enthousiaste et je savais que j’allais passer beaucoup de temps avec lui. Il a été génial et je suis impatient de continuer à travailler avec lui ».

La musculation également au programme

Après une première saison malheureusement stoppée dès fin février à cause d’une blessure à la hanche, il a également fallu redoubler d’efforts pour être davantage prêt sur le plan physique. L’objectif pour sa deuxième année sera de tenir sur toute une saison régulière.

« Mon corps va bien, je suis prêt à repartir. Nous avons un excellent staff médical ici. Ils prennent grand soin de nous tous. Ils ont juste affiné les choses dont j’avais besoin pour mon corps. C’est clair qu’il était important de prendre soin de ma hanche l’an dernier. J’ai passé beaucoup de temps en salle de musculation pour m’assurer que ces petits pépins qui surviennent tout au long de l’année puissent être évités autant que possible et que je puisse disputer 82 matches en bonne santé. C’est une longue saison, donc prendre soin de son corps est un élément très important pour un joueur NBA » a ainsi confié Josh Giddey pour conclure.