Les agents de Facundo Campazzo démentent son retour au Real Madrid

Quelques heures après la victoire de l’Argentine dans l’AmeriCup, des rumeurs ont fait état de l’arrivée, ou plutôt du retour, de Facundo Campazzo au Real Madrid. Mais les agents du joueur sont montés au créneau pour démentir.

« Facu veut rester en NBA et on travaille dessus » expliquent David Carro et Claudio Villanueva à Eurohoops. « Tout le reste n’est que pure fumée et mensonges. Les timings du marché son différents. C’est tout. »

Laissé libre par les Nuggets, Facundo Campazzo avait déjà annoncé qu’il voulait rester en NBA où il estime qu’il n’a pas vraiment eu sa chance.

« Ma priorité est de continuer en NBA. Pour l’instant, je n’ai pas en tête de retourner en Europe. C’est évident qu’à un moment donné ça arrivera, mais pas maintenant » annonce-t-il. « J’ai été très clair : je veux réessayer, quelle que soit la franchise, mais réessayer« .

Même si le Real est une deuxième maison pour lui, il n’y reviendra que lorsqu’il n’aura plus aucune option.

« Ce ne serait pas du tout douloureux de retourner en Espagne, je ne ferme aucune porte. Ce serait illusoire de devenir obsédé par le fait de rester en NBA. Peut-être que je n’ai même pas d’offre. Le Real Madrid a toujours été une deuxième maison pour moi, mais je dois attendre. La vérité est que je n’ai pas encore d’autre option ».