La Slovénie perd Zoran Dragic

Vainqueur difficilement de la Belgique, la Slovénie affrontera la Pologne en quart-de-finale, et les coéquipiers de Luka Doncic seront affaiblis. Eurohoops annonce ainsi que Zoran Dragic manquera le reste de la compétition, et les champions d’Europe en titre finiront la compétition à 11.

Le frère de Dragan souffre d’une déchirure du quadriceps et son absence est estimée entre six et huit semaines.

« Il semblerait je ne sois pas destiné à pouvoir aider l’équipe nationale dans les combats décisifs des championnats européens » regrette-t-il. « Mais c’est le caractère imprévisible du sport. J’aiderai mes coéquipiers depuis le banc, je les encouragerai bruyamment et j’ajouterai ainsi une énergie positive, dont nous aurons encore besoin dans les jours qui viennent. »

>Absent de l’Eurobasket 2017 à cause d’une grave blessure au genou, Zoran Dragic tournait à 5.3 points et 3.2 rebonds de moyenne en 17 minutes depuis le début de la compétition.