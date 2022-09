Jordan Brand et Travis Scott vont poursuivre leur collaboration

Il faut s’attendre à tout avec Travis Scott ! Le rappeur qui s’est associé avec Nike et Jordan Brand pour sortir des collections de chaussures plutôt originales, n’a pas fini de nous surprendre.

D’après un insider basé à Houston, la prochaine paire à l’honneur pour la collaboration entre l’artiste et la marque au Jumpman serait une Air Jordan 7 ! Comme on peut s’y attendre, le modèle, déjà honoré lors du dernier Quai 54, pourrait servir de base à une version tout à fait inédite. Plus d’infos à venir !

(Via SneakerNews)

