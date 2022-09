Prochain axe de progression pour Jordan Poole : la défense

Il a manqué une poignée de voix à Jordan Poole pour atteindre le podium des joueurs ayant le plus progressé la saison passée. Quatrième du vote pour ce trophée, l’arrière des Warriors a lui aussi fait grimper sa production statistique dans tous les secteurs.

Il est passé d’une année 2021 à 12 points, environ 2 rebonds et 2 passes à un dernier exercice à 18.5 points, 4 passes et plus de 3 rebonds avec dix minutes de jeu en plus (30 en moyenne). Que des records en carrière.

Il a également progressé dans tous ses niveaux d’adresse, comme c’est le cas depuis le début de sa carrière (45% aux tirs, dont 36% de loin et 92.5% aux lancers).

Bref, son talent offensif ne fait plus de doute depuis un moment. « Je ne sais pas s’il peut faire quelque chose de plus pour apporter en attaque », juge ainsi Steve Kerr, avant d’ajouter : « Donc le domaine dans lequel il peut encore s’améliorer est en défense. »

Un secteur dans lequel l’arrière, qui affichait un « Defensive Rating » de 105,5 points (contre 110 durant son année rookie durant laquelle les Warriors ont connu leur année noire), est rarement mis en avant. Au contraire. On se souvient, pour ne citer que cet exemple, d’un geste de frustration affiché par Stephen Curry, en finale NBA face aux Celtics, quand l’arrière s’était fait complétement dépassé par Jaylen Brown en pénétration.

Steve Kerr estime pourtant que lors de ces playoffs 2022, ses premiers en carrière, « lorsqu’il était pleinement dedans et qu’il jouait vraiment physique, il a montré qu’il pouvait être un vrai joueur d’impact des deux côtés du terrain. Mais il sait qu’il ne l’est pas encore de façon constante. Et donc c’est la prochaine étape pour Jordan. »

Progresser en défense tout en gardant un tel impact offensif ? Voilà qui devrait donner des maux de tête aux dirigeants des Warriors lorsqu’il s’agira de le prolonger…