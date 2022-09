Les grands rendez-vous s’enchaînent pour la Slovénie à l’EuroBasket. Le tenant du titre est attendu et malgré sa première place dans le Groupe B, elle a dû cravacher en huitième de finale, face à la surprenante Belgique.

Les Slovènes n’ont ainsi pas eu le loisir d’économiser leurs efforts sur ce match puisque la rencontre a été indécise jusqu’au milieu du quatrième quart-temps, obligeant Luka Doncic (35 points) à se démener pour créer un écart suffisant, jusqu’à son service pour le 3-points de Klemen Prepelic qui a donné une bouffée d’air frais aux hommes d’Aleksander Sekulic à moins de cinq minutes de la fin.

A l’issue de la rencontre remportée 88-72, Luka Doncic n’a pu que féliciter l’équipe adverse pour sa prestation

« La Belgique a joué du très bon basket. On savait que ça allait être un match difficile. Ils se sont battus jusqu’à la fin. Mais dans les dernières minutes, je trouve qu’on a un peu mieux joué. On a eu un super passage. Mais je félicite la Belgique pour le match qu’ils ont fait. C’était dur, mais on a gagné, c’est ce qui compte », a-t-il déclaré. « Ils ont joué très dur, avec un gros potentiel physique. Ils faisaient un super match. Ils étaient à la lutte avec nous, à jouer physique et ils mettaient leurs tirs. Ils ont pratiqué du beau basket ».

Le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match et pour Luka Doncic, ce duel face à la Belgique, qui a notamment créé la surprise en phase de groupes en battant l’Espagne, n’avait rien d’un cadeau.

« Honnêtement, je ne pense pas que c’était un match facile pour nous. Peut-être que la plupart des gens disaient ça, mais pour nous, ce n’était pas le cas. Ils ont joué avec leur dimension athlétique, et en attaque, ils développaient vraiment du beau basket. Ça n’augurait rien de facile pour nous. Heureusement, dans le dernier acte, on a su passer la vitesse supérieure pour l’emporter », a-t-il notamment conclu.

La coupure de trois jours avant les quarts de finale fera le plus grand bien aux Slovènes, qui affronteront ce mercredi soir le vainqueur du duel entre la Pologne et l’Ukraine.