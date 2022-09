Quand Evan Fournier « ne voulait plus entendre parler des Bleus »

12 juillet 2016. À la surprise générale, Vincent Collet annonce qu’il n’emmène pas Evan Fournier aux Jeux olympiques de Rio. À l’époque, la France passe par un tournoi pré-olympique à Manille pour décrocher son billet, et Rudy Gobert, comme Evan Fournier, sont absents pour des raisons contractuelles : ils sont « free agents ». La « free agency » débute en NBA, l’actuel arrière des Knicks prolonge illico pour 85 millions de dollars avec le Magic, et il annonce qu’il sera à Rio.

Sauf que Vincent Collet ne le sélectionne pas…

« C’est l’erreur de ma carrière » reconnaît le coach des Bleus dans L’Equipe. « Je l’ai fait en mon âme et conscience à l’époque. Les gens ne s’imaginent pas à quel point on se triture les méninges avant une telle décision. Mais c’était une connerie, encore plus quand on voit comment Tony nous était revenu (ndlr : présent à Manille, TP avait quitté le groupe pour assister à la naissance de son deuxième enfant). Malheureusement, je peux m’excuser, mais cela ne changera rien. Evan aurait pu peser à Rio. Si on l’avait pris, ça aurait été à la place de Charles Kahudi. On a préservé ceux qui avaient obtenu la qualif à Manille au TQO. Or il n’y avait pas photo, pas de raison. Mais c’est facile à dire après… »

« Je ne me projetais pas, j’avais la rage… »

À l’époque, Evan Fournier ne décolère pas. Il se sent trahi. Il trouve ça injuste. « Ç’a été l’un des trucs les plus durs de ma carrière » reconnaît-il, au point d’envisager de ne plus jamais revenir en sélection. « J’y ai pensé. Je ne me projetais pas, j’avais la rage et je ne voulais plus entendre parler des Bleus. C’était trop vif. J’ai fini ma saison et je suis parti avec ma femme dans un parc national dans l’Utah, sans téléphone, sans rien. »

Là-bas, il prend conscience qu’il ne s’agit pas d’une sanction personnelle et c’est lui qui fait le premier pas vers son entraîneur. Ils réconcilient, et aujourd’hui Evan Fournier est le capitaine de l’Equipe de France. Un leader d’attaque, mais aussi de vestiaires, comme l’a prouvé le dernier épisode de All-Access.

À lire : l’interview croisée de Vincent Collet et d’Evan Fournier