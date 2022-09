Les frères Antetokounmpo en route vers l’histoire

Thanasis, Giannis et Kostas Antetokounmpo sont déjà rentrés dans l’histoire de la NBA en remportant chacun un titre, et désormais ils veulent entrer dans l’histoire sur le continent européen. Même si Alex n’est pas là, la fratrie a conscience de vivre quelque chose d’exceptionnel dans cet EuroBasket.

« C’est une expérience incroyable » résume Giannis Antetokounmpo. « Parfois, quand vous êtes au coeur de cette expérience et que vous créez l’histoire, vous n’en avez pas conscience car vous êtes dans l’instant présent. Mais je sais que dans 10, 15 ou 20 ans, quand on prendra du recul, on se dira : « Incroyable, nous y étions tous les trois ! ». On peut partager et avoir la même histoire, et c’est unique. »

Et bientôt quatre…

Invaincu dans ce Championnat d’Europe, la Grèce affrontera dimanche soir la République tchèque. Un adversaire largement à sa portée pour avancer un peu plus vers cet objectif fou : décrocher le titre avec trois frères. « Combien de fois a-t-on déjà vu ça dans une sélection nationale ? » demande Kostas, qui n’a toujours pas inscrit le moindre point dans cet Euro. « C’est vraiment singulier, et je savoure vraiment ces moments et cette expérience. »

Pour l’aîné, Thanasis, « c’est un honneur d’être sur le terrain avec mes frères au sens propre, mais aussi avec mes autres frères. On est tous ensemble. »

Un seul absent, Alex, le petit dernier. A 20 ans, il n’a pas passé l’étape de la pré-sélection, mais il représente l’avenir, et cette saison, il sera auprès de Giannis, dans le Wisconsin, puisqu’il a rejoint l’équipe de G-League des Bucks. Dans un an, à la Coupe du monde, ou aux Jeux olympiques, on pourrait aussi le voir sous le maillot grec.