De nouveauté en 2020 dans la « bulle », l’absence de « dress code » pour les coaches devient petit à petit une habitude. Car Marc Stein nous apprend que la ligue autorisera encore les coaches à porter des tenues légères lors du prochain exercice, et non plus le traditionnel costume, obligatoire avant l’interruption de la saison 2019/2020.

Comme lors des deux dernières saisons, on devrait donc voir davantage d’entraîneurs en pull, en t-shirts ou en polo. Un impératif néanmoins : que le vêtement porte le logo de la franchise.

Après la « bulle » et trois saisons d’affilée de liberté, les coaches reviendront-ils au costume trois pièces dans le futur ? Notre confrère précise que la politique de la NBA sera examinée à nouveau après la saison 2022/2023.

Un changement de « dress code » n’est donc pas à écarter, mais il n’est pas impossible non plus que les techniciens aient trop pris goût aux polos pour faire machine arrière…