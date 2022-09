D’ici 2028, huit franchises détiennent 40% des premiers tours de Draft

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’est pas Sam Presti qui a lancé la collection actuelle des premiers tours de Draft. Mi-juin, en 2019, ce sont en effet les Pelicans qui l’avaient précédé en cédant Anthony Davis aux Lakers contre le 4e choix de la Draft 2019, et deux autres premiers tours de Draft, ainsi que la possibilité d’échanger (« swap ») un premier tour.

Trois semaines plus tard, le Thunder entame sa grande reconstruction. Le 6 juillet, OKC envoie Paul George aux Clippers en échange, notamment, de cinq premiers tours de Draft. Une semaine plus tard, rebelote. Cette fois, le GM Sam Presti se sépare de Russell Westbrook. Direction Houston en échange de Chris Paul, et deux premiers tours de Draft (protégés), et même la possibilité d’échanger deux premiers tours.

Seize mois plus tard, rebelote. Avec les transferts de Chris Paul (à Phoenix) et Dennis Schroder (aux Lakers), Oklahoma City ajoute encore d’autres choix de Draft à sa collection. À l’époque, la franchise possède alors 16 premiers tours sur les six prochaines années !

Pour l’instant, OKC s’est contenté de se renforcer par la Draft. Si Josh Giddey et Chet Holmgren ont été sélectionnés avec des choix qui appartenaient déjà à la franchise, les dirigeants ont aussi drafté Ousmane Dieng, Jalen Williams, Tre Mann, Aleksej Pokusevski, Theo Maledon, Aaron Wiggins, Vasilije Micic, Darius Bazley et Jeremiah Robinson-Earl ! La phase de reconstruction est loin d’être terminée puisque la franchise n’a toujours pas décollé, et ce sera d’ailleurs compliqué cette saison.

Les Spurs et les Knicks sont bien lotis

Mais ça a donné des idées à d’autres, comme le Jazz cet été. Nouveau président-délégué de la franchise de Utah, Danny Ainge décide d’imiter le Sam Presti de 2019, et en quatre échanges, il récupère huit premiers tours de Draft. À titre d’exemple, en 2023 et 2025, le Jazz aura trois premiers tours de Draft sur les 30.

Bobby Marks d’ESPN a décidé justement de faire les comptes, et il s’est aperçu que huit équipes possédaient 85 premiers tours sur les sept prochaines années. Ce qui donne un pourcentage de 40% puisqu’il y a 30 choix chaque année. Outre le Jazz et OKC qui en possèdent 14 choix chacun, les Spurs et les Knicks en possèdent 11. Les Pelicans, les Pacers et le Magic en ont 9. Enfin, les Rockets en ont 8.

À court terme, tous n’ont qu’un nom en tête, Victor Wembanyama, et on peut s’attendre à ce que des franchises monnayent cher leurs choix pour essayer de le récupérer.