Chez les Payton, on n’a pas le même parcours mais on a le même trophée

Avec le titre décroché contre les Celtics en juin, Gary Payton II a imité son père, champion en 2006 avec Miami. Les Payton sont ainsi devenus le cinquième duo père-fils à inscrire leur nom dans le palmarès des champions NBA, après les Thompson, les Walton, les Barry et les Goukas.

Si le père a attendu longtemps pour remporter sa bague, le fils a été bien plus rapide, mais son parcours fut plus compliqué et indécis. Il a mis du temps à trouver sa place dans la ligue et même l’ancien meneur de jeu des Sonics avait des doutes sur le niveau de sa progéniture.

« Un été, mon père m’a dit que je n’étais pas un bon joueur de basket », se souvient Gary Payton II, pour le podcast « Truth and Basketball ». « Il a déclaré que j’étais un bien pauvre joueur de basket… Il m’a dit de trouver un boulot ou d’avoir une bourse car il n’allait pas payer pour ma scolarité. »

La revanche du fiston

Forcément, quand quelques années plus tard, Gary Payton II s’installe chez les Warriors et grimpe au sommet de la ligue, il a alors des choses à dire à son père…

« Dès que le buzzer a retenti, je me suis assis sur le banc et j’ai ressenti un énorme soulagement. Un gros poids sur mes épaules est parti. J’ai été coupé, mon père m’a dit ce qu’il m’a dit, des coaches m’ont affirmé que je ne pouvais pas rester car je ne shootais pas bien, que je n’allais pas m’installer dans la ligue. Je n’avais pas les mots à ce moment-là et mon père est arrivé, j’étais très excité. Je lui ai dit qu’il n’était plus le seul à avoir une bague maintenant. Je devais le chambrer un peu. »

Si on écoute le nouveau Blazer, ce titre, c’est bien la seule chose qui peut réunir les carrières des deux hommes.

« Si on a pris l’habitude de s’embrouiller sur le basket, lui et moi, c’est parce qu’il a toujours voulu que je fasse les choses comme lui, que je grandisse comme lui », explique Gary Payton II. « Je lui répétais qu’on n’avait pas emprunté la même route. Il ne comprenait pas mon chemin, je ne comprenais pas le sien. Il a été deuxième choix de la Draft, je n’ai pas été drafté. J’ai été coupé, j’ai joué en G-League. Désormais, il comprend mon chemin. J’ai fait mon petit bonhomme de chemin et ça a fonctionné. Il est fier de moi. »