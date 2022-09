Pour Panagiotis Giannakis, Giannis Antetokounmpo est déjà au sommet du basket grec

Avec ses 47 points inscrits contre la France, Luka Doncic a établi un nouveau record de l’ère moderne à l’EuroBasket, effaçant des tablettes les anciennes performances de Nick Galis. Ce nom ne dit peut-être rien aux plus jeunes, mais ce Grec a explosé toutes les défenses d’Europe dans les années 1980.

Il est avec Dimitris Diamantidis ou Panagiotis Giannakis parmi les meilleurs joueurs grecs de l’histoire. Mais pour ce dernier, qui a remporté deux fois l’Euro (1987 et 2005) comme joueur et coach, un nom s’impose désormais.

« Giannis Antetokounmpo est le meilleur joueur grec de tous les temps depuis qu’il a été MVP en NBA et a remporté le titre », estime l’ancien entraîneur et joueur. « Une franchise lui a fait confiance et se repose sur lui. Rien que ça, c’est une preuve suffisante. »

Il ne manque désormais qu’au MVP des Finals 2021 de réaliser de grandes choses sur la scène internationale, comme ses ainés qui ont brillé à l’Euro ou aux Jeux olympiques dans le passé, pour consolider ce titre honorifique.

« On doit être patient pour apprécier sa contribution actuelle pour la sélection. Il mérite ce titre même s’il n’a pas encore été dominant au niveau international. »

Avec 31 points de moyenne en trois matches pour l’intérieur et une Grèce toujours invaincue, l’EuroBasket 2022 confirme les propos de Panagiotis Giannakis. Après un début de carrière intéressant mais peu impressionnant sous les couleurs helléniques, le MVP 2019 et 2020 semble devenir aussi dominant en FIBA qu’en NBA.

« Il veut toujours s’améliorer », poursuit Panagiotis Giannakis. « Si on compare avec ses dernières sorties en compétition internationale, ses progrès sont évidents, surtout après avoir gagné le trophée de MVP et de champion en NBA. Il est plus puissant, plus expérimenté. Il sait ce qu’il faut faire pour être efficace. Il veut toujours s’améliorer et c’est la raison pour laquelle il est à l’aise pour jouer en format FIBA comme en NBA. »