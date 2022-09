Cleveland teste des free agents

Comme Golden State et d’autres formations, les Cavaliers peaufinent leur effectif. Après le transfert conclu avec le Jazz et l’arrivée de Donovan Mitchell, ils ont une place de libre dans leur effectif, et le Plain Dealer révèle qu’ils organisent depuis mardi un mini-camp pour des free agents.

Il y a moins de joueurs reconnus qu’au stage des Warriors, mais on peut y croiser Armoni Brooks, Kelan Martin, Ray Spalding et Mamadi Diakite. Le plus expérimenté, c’est Kelan Martin avec 93 matches NBA. Un ailier, sorti de Butler, qui tournait à 5.3 points de moyenne chez les Pacers ces deux dernières saisons.

Tout juste coupé par les Raptors, Armoni Brooks a disputé 74 matches en NBA, tandis que Mamdi Diakite a surtout brillé en G-League avec une place dans le meilleur cinq de l’année en 2021, mais aussi le meilleur cinq défensif. La saison passée, on l’a vu au Thunder pour deux contrats de 10 jours.

Enfin, Ray Spalding a disparu des radars il y a un an après quelques apparitions aux Mavericks, aux Suns et aux Rockets. Cet intérieur a la particularité d’avoir joué avec… Donovan Mitchell en NCAA.

Pour les « two-way contract », c’est déjà bouclé puisqu’ils sont réservés aux rookies Isaiah Mobley, le frère d’Evan, et R.J. Nembhard.