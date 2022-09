La Nike Zoom GT Cut 2 continue de faire ses premiers pas. Initialement présentée en deux coloris il y a un mois et demi, la petite dernière de la série « Greater Than » s’affiche cette fois dans une version baptisée « Dare to Fly ».

Celle-ci se distingue par son aspect « glacé », digne de « l’abominable homme des neiges ». Avec une tige dotée de différentes teintes de bleu clair et de blanc, ainsi qu’une languette blanche, sur laquelle les logos ressortent en gris. Le « Swoosh » sur l’empeigne est également gris. La semelle extérieure est en bleu glacé

Plus d’infos à venir pour la date de sortie et le prix de ce coloris.

