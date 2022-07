Nike passe à la Zoom GT Cut 2

Dédiée à la pratique du basket, la série Nike Zoom « GT » a été l’un des événements de la saison passée avec des modèles « Run », « Jump » et « Cut », l’un des plus prisés du grand public.

La Zoom GT Cut est donc la première à bénéficier d’une deuxième version : la Cut 2, dont les détails sur sa composition n’ont pas encore filtré. On peut imaginer que le Zoom Air Strobel présent sur la longueur sera réintroduit au niveau de la semelle. On peut noter également l’insertion d’un motif Smear Traction 1.0 à l’avant du pied et un talon moulé

Le modèle est ici présenté en trois coloris : noir, volt ainsi que blanc et bleu. Pour le prix et sa sortie, il faudra encore attendre un peu.



















(Via SneakerNews)

—

