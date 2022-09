Darvin Ham : « Je ne voudrais pas me retrouver à jouer face à Russell et Patrick »

On ne sait pas si Russell Westbrook va débuter la saison aux Lakers, mais pour l’instant, il règne une bonne ambiance aux Lakers. Les joueurs ont repris le chemin de la salle d’entraînement. Sans coach, comme veut le règlement, mais Russell Westbrook est bien là, et il a effectué ses premières séances avec Patrick Beverley.

Mercredi, les deux sont apparus tout sourire, et Russell Westbrook était le seul joueur présent au point presse de son nouveau coéquipier. Le message est clair : leurs différends sont mis de côté et ils sont prêts à jouer ensemble. Présent aussi, Darvin Ham a confirmé qu’il n’excluait pas de les faire débuter à l’arrière.

« S’ils défendent. S’ils défendent… » répète-t-il. « On a encore du temps. C’est encore loin, mais c’est clairement possible. Les gens se focalisent souvent sur les équipes de départ, mais il faut regarder qui termine les matchs. Les titulaires sont là pour donner le ton à toute l’équipe pendant le match. On n’en est pas encore là mais ça ne me fait pas peur. C’est l’une de nos munitions. On veut les voir ensemble. »

Coach rookie, Darvin Ham sait qu’il aura une énorme pression sur les épaules. Il faudra effacer la piteuse saison dernière, et tirer le meilleur de Russell Westbrook et de cette association explosive avec Pat Beverley.

« Tout se passe fabuleusement bien à l’entraînement. C’est une expérience géniale. Je ne voudrais pas me retrouver à jouer face à ces deux-là… » poursuit-il. « Je suis impatient de les voir s’affronter à l’entraînement, avec cet esprit de compétition qui va élever le niveau général de l’équipe et se traduire sur le terrain. Simplement pour créer cette identité de dureté, l’envie de se donner à fond… Mon souhait le plus profond, c’est qu’on prenne du plaisir dans ce processus et ce parcours. C’est le processus au quotidien qui nous fera progresser. »