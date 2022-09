Patrick Beverley est très heureux de jouer avec Russell Westbrook

Mardi avait lieu la conférence de presse de Patrick Beverley, et Russell Westbrook était bel et bien là. Les deux nouveaux coéquipiers, anciens ennemis sur le terrain, s’entraînent ensemble depuis quelques jours, et Patrick Beverley a évidemment répondu à des questions sur leurs relations autrefois très, très tendues.

« Je suis super excité » a lancé l’ancien meneur des Rockets et des Clippers. « On m’avait demandé il y a deux, trois ans, le nom du joueur avec qui j’ai toujours voulu jouer et Westbrook était le premier nom. Je connais LeBron depuis que je suis un gamin, un rookie dans cette ligue, donc évidemment je veux jouer avec lui. »

« Comme dans toute relation ou tout mariage, nous allons avoir des discussions compliquées »

Et Patrick Beverley d’énumérer ce qui le séduit chez Russell Westbrook. « Cet esprit de compétition, cette rage, cette volonté, cette méchanceté, ce cran… Un coéquipier comme ça, je n’en ai jamais eu. Je suis donc très impatient de voir où cela va nous mener. Évidemment, comme dans toute relation ou tout mariage, nous allons avoir des discussions compliquées. C’est ce qui vient avec la victoire, mais je suis excité par ces discussions, je suis excité par les entraînements. Je suis tout simplement excité à l’idée de pouvoir me mesurer à quelqu’un comme lui ».

Pour Patrick Beverley, leur duo ne peut que fonctionner car ils sont complémentaires.

« Je prends une tonne de tirs dans le corner droit » rappelle-t-il. « Il aime jouer au poste bas à gauche, il aime le faire à droite… Je shoote à 50% dans le coin gauche. Cela fonctionne. Je vais avoir un joueur de plus à mes côtés pour mener le jeu, avec LeBron aussi. Plus il y a de joueurs pour gérer le ballon, meilleure l’équipe est. »

Patrick Beverley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 HOU 41 17 41.8 37.5 82.9 1.1 1.6 2.7 2.9 2.0 0.9 1.1 0.5 5.6 2013-14 HOU 56 31 41.4 36.1 81.4 1.3 2.2 3.5 2.7 3.1 1.4 1.2 0.4 10.2 2014-15 HOU 56 31 38.3 35.6 75.0 1.2 3.0 4.2 3.4 3.3 1.1 1.5 0.4 10.1 2015-16 HOU 71 29 43.4 40.0 68.2 1.0 2.5 3.5 3.4 3.3 1.3 1.3 0.4 9.9 2016-17 HOU 67 31 42.0 38.2 76.8 1.4 4.5 5.9 4.2 3.3 1.5 1.5 0.4 9.5 2017-18 LAC 11 30 40.3 40.0 82.4 1.5 2.6 4.1 2.9 3.1 1.7 2.3 0.5 12.2 2018-19 LAC 78 27 40.7 39.7 78.0 1.0 4.0 5.0 3.9 3.4 0.9 1.1 0.6 7.6 2019-20 LAC 51 26 43.1 38.8 66.0 1.1 4.1 5.2 3.6 3.1 1.1 1.3 0.5 7.9 2020-21 LAC 37 23 42.3 39.7 80.0 0.8 2.4 3.2 2.1 2.9 0.8 0.9 0.8 7.5 2021-22 MIN 58 25 40.6 34.3 72.2 1.1 3.1 4.1 4.6 3.0 1.2 1.3 0.9 9.2 Total 526 27 41.4 37.8 75.6 1.1 3.1 4.3 3.5 3.1 1.1 1.3 0.5 8.9

Photo : LA LAkers