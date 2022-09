EuroBasket 2022 | Pourquoi la France est déjà qualifiée pour les 1/8e de finale

C’est un peu passé inaperçu au regard des difficultés de l’Equipe de France à se défaire de la Hongrie, mais Evan Fournier et sa troupe ont tout de même décroché leur place pour les 1/8e de finale de la compétition, s’assurant en effet une place dans les quatre premières équipes du groupe B.

Il reste pourtant 6 matchs à disputer (sur 15) dans ce « groupe de la mort » de l’EuroBasket 2022, et donc énormément de scénarios.

Toujours possible de finir à la première place

La France peut ainsi toujours finir à la première place du groupe. Si elle bat la Bosnie-Herzégovine puis la Slovénie, et que l’Allemagne perd à la fois contre la Slovénie et la Hongrie (…), les Bleus finiraient ainsi à 4 victoires – 1 défaite, contre 3 victoires – 2 défaites pour l’Allemagne et la Slovénie, voire la Bosnie.

Difficile d’anticiper la place définitive

Mais avec encore six matchs à jouer, il y a énormément de possibilités, surtout qu’il risque d’y avoir des égalités à deux, voire à trois, à la fin de cette phase de poules.

La France peut ainsi atterrir en 1/8e de finale à la 1ère, 2e, 3e ou 4e place de sa poule, afin de croiser avec le groupe A (Espagne, Turquie, Belgique, Monténégro, Géorgie, Bulgarie) mais il est pour le moment bien difficile d’anticiper la position finale des Bleus, tant leurs performances sont en dents de scie.

Pas de scénario en dehors du Top 4

La seule certitude, c’est que les Bleus ne peuvent donc pas être hors du Top 4 de leur poule. Pourquoi ? Parce que la Hongrie et la Lituanie ont perdu leurs trois premiers matchs, et qu’avec deux victoires, face à ces deux pays, la troupe de Vincent Collet aura l’avantage en cas d’égalité finale.

En effet, si la Lituanie remporte ses deux derniers matchs (Hongrie, Bosnie-Herzégovine) et que la France s’incline par deux fois (Bosnie-Herzégovine, Slovénie), il y aura égalité à deux équipes (la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine ayant au moins une victoire de plus), et la France possède l’avantage avec sa victoire en confrontation directe sur la Lituanie. Même chose si c’est la Hongrie qui remporte ses deux dernières rencontres.

Déboutée par la FIBA, c’est la Lituanie qui a donc une marge de manœuvre extrêmement étroite pour atteindre les 1/8e de finale, puisque Domantas Sabonis et sa troupe doivent absolument remporter leurs deux derniers matchs (Hongrie, Bosnie-Herzégovine) et compter sur deux défaites de la Bosnie-Herzégovine (France, Lituanie).

Crédit photo : FIBA