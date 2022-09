Andrew Albicy et Terry Tarpey, le sens du sacrifice

Et si Vincent Collet avait enfin trouvé son cinq de départ ? Depuis deux rencontres, le coach de l’Equipe de France a choisi de commencer les matches avec Andrew Albicy, Evan Fournier, Terry Tarpey, Guerschon Yabusele et Rudy Gobert. Absent pendant quasiment toute la préparation, Albicy a repris sa place dans le cinq, et c’est Thomas Heurtel qui en fait les frais, mais la vraie surprise, c’est la présence de Tarpey, préféré à Timothé Luwawu-Cabarrot.

On pensait que Terry Tarpey était un « booster » en sortie de banc, mais le voilà désormais titulaire ! De quoi surprendre son capitaine. « Je ne vais pas mentir, quand la liste est sortie début juillet, dans ma tête, il n’était pas dans les 12 pour l’EuroBasket », avouait Evan Fournier après la victoire face à la Lituanie. « Mais il a tellement de cœur, il donne tout ce qu’il a. Ce soir c’était un grand moment pour lui. Il était dans le cinq dans un match sous pression. Et il a fait son meilleur match ! Il est le parfait exemple de la manière dont il faut jouer. »

Ils donnent le ton par leur défense

Cette dernière remarque n’est pas anodine. Surtout après la prestation face à la Hongrie. Pour Vincent Collet, les Bleus ont « déconstruit » ce qui avait été « construit » face à la Lituanie. Il aurait même pu préciser que les remplaçants ont « déconstruit » ce que les titulaires avaient « construit ».

Face à la Hongrie, la France avait pris le match par le bon bout pour mener rapidement d’une dizaine de points. Et puis, le coach des Bleus a décidé de faire tourner comme il s’agissait du deuxième match en deux jours. Et là, on a vu combien Andrew Albicy et Terry Tarpey étaient indispensables.

À nouveau sur le terrain, au retour des vestiaires, ils vont redonner de l’air à leur formation. Certes, ils ne marquent que deux points chacun, mais leur agressivité défensive transforme l’équipe. Leurs interceptions, leurs balles déviées, leurs présences sur les lignes de passes, leur capacité à coller aux basques de leurs adversaires… Tout cela perturbe l’attaque adverse, et permet du même coup d’offrir des paniers faciles de l’autre côté du terrain.

La définition même du « role player »

Dans la feuille de stats, il y a d’ailleurs une colonne qui ne trompe pas, c’est le +/-. Comme toute stat, elle est à relativiser mais chez les Bleus, elle démontre que l’équipe est plus efficace quand Andrew Albicy et Terry Tarpey sont sur le terrain. Dimanche soir, le meneur et le « rookie » terminent avec des +/- de +15 et +24. Personne ne fait mieux. Et ce n’est pas uniquement lié à la rencontre face à la Hongrie.

Depuis le début du tournoi, ils affichent les meilleurs +/- de toute l’équipe. Ils sont devant Evan Fournier et Rudy Gobert, ou encore Guerschon Yabusele. Cela signifie pas que Albicy et Tarpey sont les deux meilleurs joueurs, mais que l’équipe tourne mieux quand ils sont sur le terrain. Collet l’a compris en les associant dans le cinq de départ.

Pour Terry Tarpey, cette confiance ne change rien. Titulaire ou remplaçant, il apporte la même chose. « Si on gagne quand je suis sur le banc, c’est comme ça. Si on gagne quand je suis sur le terrain, c’est comme ça. Tous les gars dans cette équipe jouent à un niveau où je veux jouer : NBA, Euroleague… » expliquait-il dimanche soir.

NBA, Euroleague… Ni Albicy, ni Tarpey n’évoluent à ce niveau, mais l’un comme l’autre prouvent dans cet Euro que l’on peut tirer son épingle du jeu en se sacrifiant pour le bien de l’équipe. En NBA, on appelle ça un « role player », et les meilleurs d’entre eux réalisent aussi de belles carrières.