Le pétard Tarpey fait des étincelles avec les Bleus

« Au début on avait 17 joueurs et moi j’étais sans doute le 16e, 17e. Mais j’étais très motivé de monter, doucement. » Au rayon des joueurs pragmatiques et prêts à sauter sur la moindre occasion, Terry Tarpey occupe une place de choix.

Cette préparation avec les Bleus donne un bon aperçu de cette motivation évoquée par l’arrière du Mans. Après un match à 5 rebonds et 3 passes en 12 minutes, dans la large victoire face à l’Italie en début de semaine, il a enchaîné face à la Belgique hier soir.

Introduit dans le cinq majeur après le passage au vestiaire, l’énergique Franco-Américain a inscrit 8 points en 5 minutes pour permettre aux Bleus de faire définitivement le break.

Un nouveau bon passage sans être sorti des missions que Vincent Collet lui confie. « Terry Tarpey a été tout à fait dans ce qu’on attend de Terry Tarpey, dans le registre qu’on souhaite », l’avait salué le sélectionneur à l’issue de la rencontre précédente. « Dans le vestiaire j’ai insisté sur son état d’esprit. Il sait quel est son rôle. Il le fait très bien et à fond », insistait le technicien.

« Je reste moi-même, je fais le Terry Tarpey. Rien de plus. Rien de moins. Si je peux apporter de la défense, de l’intensité, tant mieux », affiche l’intéressé, sur Team France basket, qui a pu faire apprécier son accent américain auprès des téléspectateurs de BeIN Sports, lors d’une interview bord terrain. « Je ne suis pas habitué j’espère que mon français était OK. »

Le joueur de 28 ans est en tout cas « OK » avec son statut actuel au sein de l’équipe de France. En novembre 2021 puis en février dernier, il avait célébré ses premières sélections en Bleus avec un temps de jeu plus important (3 points, 4 rebonds et 2 passes 19 minutes en moyenne sur cinq matches), dans le cadre des fenêtres de qualification à la Coupe du Monde.

Mais avec l’intégration des cadres de l’équipe nationale, il a logiquement régressé dans la hiérarchie. « C’est facile de jouer avec ces gars ! Thomas (Heurtel) qui fait tout, les grands. Evan (Fournier), les joueurs NBA et Euroleague attirent beaucoup l’attention et moi je suis tout seul…», constate l’opportuniste.

Ce dernier est conscient de son opportunité actuelle. Être retenu dans le groupe final ne serait que du bonus pour lui. « Je n’aurais pas été déçu de ne pas être convoqué. Mais c’est une opportunité. En novembre dernier c’était ma première fois. C’était un objectif. Et je suis passé à un autre : être à l’EuroBasket, à la Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques. Viser haut. »