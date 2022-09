Alex Caruso explique l’impact du golf sur son jeu

A l’image de Blake Griffin, récemment aperçu à une étape du PGA Tour, et de nombreux basketteurs toujours dans le circuit, Alex Caruso aime se ressourcer sur un parcours de golf.

Le joueur s’est familiarisé avec la discipline aux côtés de son père et a même participé à un tournoi cet été, l’American Century Championship. Dans un autre cadre, bien plus relaxant, Alex Caruso y travaille sa concentration, en plus de trouver des comparaisons avec le basket, au-delà du fait qu’il faut mettre un ballon dans un panier d’un côté ou la balle dans le trou de l’autre.

« En raison de l’importance du stress et de la force mentale qu’il faut avoir, de la patience et de la capacité d’assimiler un tas d’informations, de créer ou de formuler un plan de jeu et d’essayer de l’appliquer. Mais pour moi, le plus important dans le golf, c’est de s’évader. C’est presque l’un de mes seuls passe-temps », a-t-il souligné.

Mémoire musculaire et répétition

En terme de préparation, le swing au golf et le tir au basket nécessitent également des qualités similaires, relevant de la mémoire musculaire et que l’on travaille à force de répétition. Et lorsque l’un ou l’autre déraille, la solution réside dans le retour aux fondamentaux.

« J’ai pris conscience de quelque chose sur les swings : si je frappe la balle ou que je l’enveloppe trop, je dois revenir aux principes de base pour retrouver mes sensations. J’applique ça à mes matchs de basket. Si j’ai l’impression de trop forcer quelque chose ou que les choses ne vont pas comme je le souhaite, j’essaie simplement de revenir aux bases et de retrouver ce qui me convient. Mes capacités naturelles m’ont permis d’atteindre un bon niveau dans la vie et dans ce sport, alors c’est quelque chose vers lequel je reviens toujours ».

Dans une autre mesure, c’est aussi ce que Chicago devra s’atteler à faire cette saison pour franchir un cap dans la conférence Est : rester régulier, ne pas trop s’éparpiller et s’en tenir à ce qui marche.

« Lorsqu’il y a eu des obstacles au cours de la saison, nous avons perdu un peu de discipline dans certains domaines du jeu. Je pense que ce sont des points sur lesquels on doit être consistants si on veut gagner, en saison régulière et en playoffs », a-t-il conclu.