Après Ray Allen, Stephen Curry ou encore JR Smith et bien sûr Michael Jordan, Blake Griffin sera-t-il le prochain joueur NBA à choisir les greens comme nouveau terrain de jeu ? A priori oui puisque l’ancien dunkeur des Clippers a décidé de suivre au plus près l’étape du PGA Tour à East Lake. Vendredi, Griffin a ainsi effectué le parcours aux côtés de Max Homa, quatre victoires sur le circuit, et du rookie Sahith Theegala.

« J’adore le fait que Max, pendant l’Open, se dise : « Je joue avec Tiger Woods aujourd’hui ». Il y a un moment de panique comme tout le monde, mais il n’a pas peur de le dire » a expliqué Griffin à propos de ce choix de suivre Homa. « Je respecte les gens qui sont comme ça. C’est juste sincère. C’est quelqu’un d’authentique. Il ne se prend pas trop au sérieux. »

« J’aurais besoin d’un exutoire pour la compétition, sinon je vais devenir un psychopathe »

Pour l’instant, Griffin n’est pas au niveau d’un Curry ou d’un Allen, mais il explique que le golf est devenu une « obsession ». « Je ne peux pas m’arrêter », a-t-il poursuivi. « J’ai installé un simulateur dans ma maison. Si j’ai 30 minutes de libre, je suis en bas dans mon simulateur et je travaille sur des trucs. Je ne sais pas ce que je fais, mais j’y travaille. »

Pour lui, pas de doute, le golf sera sa principale activité après sa retraite de basketteur. « Je sais que lorsque je vais arrêter le basket, j’aurais besoin d’un exutoire pour la compétition, sinon je vais devenir un psychopathe. J’ai commencé à jouer et j’étais affreux. Je le suis toujours, mais il y a du mieux. »

Pour Griffin, c’est mentalement que ce sport est très intéressant. « On veut des défis… On veut que ce soit compliqué… C’est un sport tellement différent. Il est si dur mentalement, et c’est pour ça que j’aime ça. Si le golf était facile, personne n’en ferai. »