La Nike Ja et la Jordan Tatum 1 attendues en 2023

Ils ne seront plus 16 mais 18 à posséder leurs modèles signatures en NBA. Selon Sole Retriever, Ja Morant et Jayson Tatum seront les prochains à avoir cet honneur, et on devrait donc voir arriver la Nike Ja et la Jordan Tatum 1 en 2023.

Ce sera à l’été prochain, et la Nike Ja est annoncé à 110 dollars, et elle devrait débarquer en trois coloris (Phantom/Action Green, Cobalt Bliss/Citron Tint, and Game Royal/Black). Depuis son arrivée en NBA, le meneur des Grizzlies joue avec les Kobe 6, même si on l’a aussi vu avec des Nike KD IV et Nike Kyrie Low 4 aux pieds.

Eté prochain aussi pour la Tatum 1 (le nom n’est pas définitif), et trois coloris aussi avec Zoo, St. Louis, et Pink Lemonade. Son prix : 120 dollars. En attendant, l’ailier des Celtics devrait jouer cette saison avec l’Air Jordan 37 aux pieds.

—

Commande sur basket4ballers.com la Puma Rise Nitro Sun Stream, enfilez l’énergie qui a déclenché une révolution dans le monde du basket. L’une des chaussures de jeu Air Jordan les plus légères à ce jour avec un coloris inspiré de Luka Doncic. Livraison et retour offert.