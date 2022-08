Quels joueurs possèdent une chaussure signature ?

Avec sa Luka 1, Luka Doncic est le dernier arrivé au sein du club très select des joueurs bénéficiant d’une « signature shoe » en NBA. A l’écouter évoquer la première fois où il a pu porter pour la première fois ses « Luka 1 », on réalise un peu plus à quel point recevoir une chaussure signature est un honneur particulier pour un joueur NBA.

C’est comme un trophée, ou une distinction qui vous fait alors entrer dans un club très fermé, parmi les superstars de la ligue.

Parmi les six principaux équipementiers que sont Nike, Jordan Brand, adidas, Puma, Under Armour, et New Balance, on ne recense que 16 joueurs.

Le haut du panier

Nike arrive bien sûr en tête de liste avec cinq superstars confirmées. On peut tout de même mettre Paul George un poil en dessous du quatuor Kyrie Irving, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et LeBron James, même si les dernières « PG » ont également connu de gros succès.

Derrière Nike, Jordan Brand et Adidas ont misé sur la même stratégie en partageant leur roster entre jeunesse et expérience. Chez Jordan Brand, Zion Williamson a donc vu Luka Doncic l’accompagner avec le statut de superstar en devenir. A leurs côtés, on trouve Russell Westbrook et Chris Paul, même si ce dernier n’a plus bénéficié d’une chaussure signature depuis la CP3 XIII fin 2020.

Même chose pour adidas, dont l’image est principalement portée par Damian Lillard et James Harden, deux des meilleurs attaquants de leur génération. Et parmi les « espoirs », ce sont Trae Young et Donovan Mitchell qui ont été choisis, même si l’arrière du Jazz n’a plus rien d’un rookie en la matière puisqu’il est à l’aube de sortir sa quatrième paire personnalisée.

On note aussi la présence de Derrick Rose même si, comme pour Chris Paul, le meneur vétéran n’a plus de modèle signature mis à jour chaque année.

Stephen Curry, Kawhi Leonard, Klay Thompson : les exilés

Certaines ont décidé de s’offrir une plus grosse part du gâteau chez des concurrents un peu moins réputés comme Stephen Curry, un ancien de Nike, et Joel Embiid chez Under Armour ou Kawhi Leonard, également passé par Nike, aujourd’hui chez New Balance. Enfin, Puma a fêté son retour sur le secteur en s’offrant LaMelo Ball, là encore un pari sur l’avenir.

Des marques émergentes ont tenté de gros coups pour s’implanter rapidement, sans véritable succès. C’est le cas d’Anta, qui a notamment signé des modèles pour Klay Thompson (lui aussi « ex-Nike ! ») et Gordon Hayward, ou de Li-Ning, qui s’est offert CJ McCollum. On peut également souligner des tentatives furtives par ci par là comme la marque chinoise 361°, qui a conçu une chaussure signature pour Aaron Gordon.

Ja Morant pour doubler Nikola Jokic ?

Un grand nom reste en revanche absent des débats et pointe la principale particularité de ce marché, celui de Nikola Jokic. Signé chez Nike, le double MVP des deux dernières saisons ne possède pas de modèle à son nom !

C’est essentiellement en raison de la demande globale pour les modèles destinés aux joueurs aux plus petits gabarits, qui est beaucoup plus forte que pour des modèles conçus pour des joueurs de plus de 2,15m. C’est également à ce titre que la collection de Joel Embiid chez Under Armour se fait très discrète, ou qu’Anthony Davis, Karl-Anthony Towns voire même Rudy Gobert, n’ont pas de deal « signature ».

Le marché des chaussures signatures reste toutefois très attentif à toute opportunité et peu de joueurs à fort potentiel sportif et marketing passent au travers des mailles du filet. Il ne fait aucun doute que Ja Morant, signé chez Nike, et Jayson Tatum (Jordan Brand) seront les prochains à intégrer ce fameux club.

Dans un avenir plus lointain, pourquoi ne pas imaginer des joueurs comme Devin Booker, Brandon Ingram ou Anthony Edwards ?