Donovan Mitchell en a hurlé de joie !

Est-ce que Donovan Mitchell est déçu de quitter Utah ? Non !

Est-il déçu de ne pas rejoindre les Knicks ? Non !

Est-il heureux d’arriver aux Cavaliers ? Oui !

C’est Brian Windhorst, le journaliste d’ESPN, qui a révélé la réaction de l’arrière All-Star. Sur les greens au moment où Adrian Wojnarowski a balancé sa « Woj Bomb« , Donovan Mitchell a hurlé de joie, et notre confrère explique pourquoi.

« Je ne vais pas vous dire comment je le sais, mais je suis au courant de sa réaction » explique-t-il à ESPN Cleveland. « Je suis au courant de où il était quand il l’a appris. Il était sur un parcours de golf, et quand il a découvert que Mobley, Jarrett Allen et Darius Garland n’étaient pas inclus dans l’échange, ni Kevin Love, il s’est mis à hurler sur le parcours de golf. Il était tellement heureux. Il était extrêmement heureux. Je suis sûr qu’il aurait adoré jouer chez lui aux Knicks. Mais là, il est hyper heureux. »

On peut effectivement le comprendre puisque sur le papier, Cleveland a tous les atouts pour se mêler dans la course aux premières places dans les saisons à venir. Il y a deux jeunes All-Stars (Darius Garland, Jarrett Allen…), un jeune d’exception (Evan Mobley), des vétérans précieux (Kevin Love, Ricky Rubio, Robin Lopez…), mais aussi un super joker (Caris LeVert) et des « role players » de qualité (Cedi Osman, Isaac Okoro, Raul Neto…).

Déjà l’an passé, cette équipe avait le potentiel pour terminer dans le Top 5 de la conférence Est avant de craquer, plombée par les blessures, et clairement, les Cavaliers sortent renforcés de cet échange.

Sur le papier, ils semblent bien meilleurs que les Knicks…