Avec un Giannis Antetokounmpo décisif, la Grèce repousse la Croatie

Pour cette seule grosse affiche du deuxième jour de l’EuroBasket, on prend la direction de Milan pour un match du Groupe C, entre la Grèce et la Croatie qui font à leur tour leur entrée en lice. D’un côté, il y a Giannis Antetokounmpo et de nombreuses pointures de l’Euroleague, de l’autre, plusieurs NBAers confirmés comme Bojan Bogdanovic, Ivica Zubac ou encore Dario Saric. Sur le papier, c’est une affiche fort sympathique.

Portés par Bojan Bogdanovic et Mario Hezonja qui sont agressifs d’entrée, les Croates débutent bien, forçant un temps-mort rapide de la Grèce au bout de quelques minutes (8-3).

Mais cette impression ne dure pas : les hommes de Dimitris Itoudis trouvent rapidement leurs repères après un faux départ, et n’ont finalement aucun mal à faire basculer le momentum de leur côté. Satisfaisants à l’entame, les Croates tombent soudainement dans un jeu stéréotypé de un-contre-un.

Le pyromane Tyler Dorsey enflamme la première mi-temps

Après son premier temps-mort, la Grèce colle ainsi un 19-4 à son adversaire !

Si les « AntetokounBros » Giannis et Thanasis y sont évidemment pour beaucoup (12 points à deux), c’est surtout Tyler Dorsey qui porte l’attaque hellène. Le futur joueur de Dallas, pointure en Euroleague depuis quelques années, plante 10 points dans le seul premier quart-temps, à l’issue duquel son équipe est logiquement en tête (24-16).

Par la suite, la Grèce continue d’imposer son emprise sur le match. Ainsi, malgré un bref sursaut d’orgueil du duo Bogdanovic/Hezonja (10 point chacun en première période), les coéquipiers du « Greek Freak » activent le mode rouleau-compresseur : +19 à la moitié du second quart-temps (40-21), et finalement +16 à la mi-temps (46-30).

Tyler Dorsey, toujours dans un très bon rythme malgré une petite alerte à la cheville après une mauvaise réception sur un tir, continue de faire parler ses grandes qualités de scoreur, et ajoute 10 points à son compteur personnel. À la pause, il pointe ainsi à 20 points, à 7/10 aux tirs et 4/6 derrière l’arc.

La Croatie se révolte, mais Giannis veille au grain

Au retour des vestiaires, on sent bien qu’il n’existe que deux scénarios : soit la Grèce va enfoncer le clou et s’envoler vers un « blowout », soit la Croatie va sortir la tête de l’eau et peut-être se relancer.

C’est la deuxième option qui s’applique : à la faveur d’un très gros passage de ses deux meneurs, le naturalisé Jaleen Smith et sa doublure Krunoslav Simon, la Croatie se replace. Alors qu’ils accusaient pratiquement 20 points de retard en première période, les Croates parviennent à revenir à une seule possession de la Grèce (62-60) !

Sauf qu’en face, il y a Giannis Antetokounmpo, et la superstar des Bucks n’a pas l’intention de regarder son équipe perdre du terrain sans rien faire. Alors que sa troupe, à titre collectif, a un coup de moins bien, le double MVP 2019 et 2020 tape du poing sur la table. Maladroit dans le périmètre, il se rapproche du cercle et redonne un peu d’air à la Grèce avant d’attaquer le quatrième et dernier quart-temps (70-62). À titre personnel, il s’approche du triple-double (20 points, 11 rebonds, 6 passes).

Le chassé-croisé entre les deux formations se poursuit jusqu’au « money-time ». La Grèce se creuse à nouveau une marge intéressante, mais la Croatie, encore relancée par un Jaleen Smith étincelant et par un Bojan Bogdanovic constant dans ses efforts, revient à -2 juste avant la dernière minute (84-82).

Mais là encore, le patron des Bucks protège les siens : un contre décisif sur un tir à 3-points de Jaleen Smith, puis un dunk et un panier avec la faute pour sécuriser pour de bon la victoire (89-85). Malgré quelques passages à vide, la Grèce a fait preuve de plus de régularité tout au long de la rencontre, et mérite sa victoire. Avec 27 points chacun, Giannis Antetokounmpo et Tyler Dorsey ont assumé leurs statuts de piliers de cette équipe.