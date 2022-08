Deni Avdija rêve d’une médaille avec Israël

Porter le maillot de l’équipe nationale dans une grande compétition était un rêve pour Deni Avdija. Il va bientôt le réaliser. « Je ne l’ai pas vu arriver, mais c’est arrivé », confie le joueur des Wizards, qui ne le cache pas : « Je peux vous dire que j’aime avoir des responsabilités dans cette équipe. »

La sélection israélienne va le changer de son rôle avec la franchise, où il n’est qu’un « role player », loin derrière Bradley Beal. « Je n’ai pas de pression, je n’aime pas agir sous pression. Je vais faire de mon mieux, pour que cette équipe aille le plus loin possible. Il n’y a pas de pression sur moi, je profite de l’aventure », insiste-t-il.

Israël et lui n’ont pas de raison de se mettre la pression. 42e nation mondiale, elle a hérité d’un groupe D relativement abordable avec les Pays-Bas, la Finlande, la Pologne, la République tchèque et la redoutable Serbie.

« Je crois qu’on a beaucoup de talent, des joueurs très, très talentueux et je crois qu’on peut aussi faire de belles choses à l’Euro. J’ai le sentiment que l’équipe nationale a toujours été considérée comme un outsider et on continuera à l’être, il n’y a rien qu’on puisse y faire », poursuit le joueur de 21 ans. Si ce n’est faire un beau résultat.

Depuis 15 ans et six compétitions européennes, son pays n’a jamais fait mieux qu’une modeste 9e place en 2015. « Moins de personnes croient en nous pour obtenir des résultats, plus cela nous donne l’envie de vraiment tout donner et d’atteindre des résultats que personne n’attend. On sait ce qu’on vaut et on n’a pas besoin que d’autres viennent évaluer jusqu’où on peut aller », juge l’ailier, conscient que le niveau de la compétition sera élevé et son équipe va faire face à plus forte qu’elle.

« C’est vrai qu’il y a beaucoup de noms tape-à-l’œil et beaucoup de groupes relevés, mais on est pas des nuls. Mais on a des gars qui ont joué en Summer League, en EuroLeague et en NBA. J’espère qu’on reviendra avec une médaille, pour moi, ce serait une grande réussite », termine Deni Avdija sur une pointe très optimiste.