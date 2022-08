Malcolm Brogdon : « Jaylen n’est pas un gars qui a besoin qu’on le motive »

C’est l’une des plus belles prises de l’été. Sans perdre de joueurs significatifs, les Celtics ont récupéré Malcolm Brogdon, ancien Rookie Of The Year, et l’un des meilleurs « combo guards » de la ligue. Capable de jouer sur les postes 1 et 2, il sera parfait comme 6e homme, et au Boston Globe, il a confirmé que ce rôle lui conviendra parfaitement.

A Boston, il va retrouver un ami, Jaylen Brown. Vice-présidents du syndicat des joueurs, les deux ont renforcé leurs liens en 2020 lors des manifestations contre les violences policières et pour la justice sociale. Ils étaient des leaders du mouvement, et Brogdon assure que son pote ne sera pas troublé par les rumeurs de cet été.

« Ce n’est pas un gars qui a besoin qu’on le motive » assure l’ancien arrière des Pacers. « Comme n’importe quel être humain, parfois, vous voulez qu’on prenne des nouvelles de vous, et c’est ce que j’ai fait avec lui. Jaylen a confiance en lui et il a conscience que cela fait partie du business aussi. C’est un pro. Il va revenir prêt pour le camp d’entraînement et prêt à travailler. »

C’est exactement ce que pense aussi Grant Williams, interrogé sur les rumeurs sur son coéquipier.

« Je crois que JB est mature au niveau de l’état d’esprit. Je lui parle, je lui envoie des textos, je le contacte aussi souvent que je peux », avait décrit l’intérieur, avant d’ajouter : « C’est l’un de ces trucs propres à la ligue. C’est un business, ce n’est pas quelque chose qui doit être décourageant. On aime JB. Tout le monde à Boston, tout le monde au sein de l’équipe. JB va certainement revenir avec un esprit revanchard. Je sais comment JB réagit. Il va être très, très, très, très, très sûr de lui parce qu’il a confiance en ce qu’il est et ce qu’il va faire. »

Même discours chez Tacko Fall : « Le bruit extérieur n’a pas vraiment d’importance. Le plus important, c’est ce que la franchise pense de lui, et je sais qu’elle en pense beaucoup de bien. Je sais qu’il aime Boston, et il n’y a que ça qui compte. »