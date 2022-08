Pour Tacko Fall, Jaylen Brown n’a pas le respect qu’il mérite

C’est en Chine que Tacko Fall va poursuivre sa carrière, et ce n’est pas certain qu’on le revoie un jour en NBA. Plus grand joueur actuel, il n’a pas réussi à s’imposer à Boston ou Cleveland, et même un bon passage en summer league avec le Jazz n’a pas suffi à décrocher un vrai contrat.

Parti pour connaître sa première expérience à l’étranger, il a été invité à commenter les rumeurs de l’été, et notamment la supposée offre des Celtics pour attirer Kevin Durant. Boston était semble-t-il prêt à sacrifier Jaylen Brown.

« Je pense que Jaylen est très peu respecté« , a déclaré Fall à Brandon « Scoop B » Robinson. « Je trouve parfois qu’il ne reçoit pas les compliments qu’il mérite et c’est un grand joueur. Jaylen est sympa, et pour lui, il faut juste qu’il continue à faire ce qu’il fait. Il est très concentré, il est très déterminé. Il sait ce qu’il veut accomplir, et il le fait bien. »

Finalement, Brown n’a pas été transféré, et il a reçu le soutien de Brad Stevens et de Grant Williams récemment. Est-ce que ça va laisser des traces pour la saison à venir ?

« Le bruit extérieur n’a pas vraiment d’importance. Le plus important, c’est ce que la franchise pense de lui, et je sais qu’elle en pense beaucoup de bien. Je sais qu’il aime Boston, et il n’y a que ça qui compte. »