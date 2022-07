Le Jazz donne sa chance à Tacko Fall

Même s’il n’y a aucune relation de cause à effet, quelques heures après avoir transféré Rudy Gobert aux Wolves, le Jazz a dévoilé son roster pour les summer leagues. « Les », car le Jazz accueille la Salt Lake City Summer League du 5 au 7 juillet, puis participe à la Summer League de Las Vegas (7 au 17 juillet).

La franchise a donc dévoilé son effectif, et on découvre que le Jazz a décidé de donner sa chance à Tacko Fall, passé par Boston et Cleveland depuis trois saisons. Le géant sénégalais a huit matches pour se montrer, et prouver qu’il a encore sa place en NBA. Avec le départ de Gobert, Utah aura besoin de taille et d’intimidation dans la raquette.

Aux côtés de Fall, d’autres noms connus comme Jared Butler, très bon la saison passée en présaison, Xavier Sneed, qui était en « two-way contract » à Utah, le Brésilien Bruno Caboclo et enfin Justin Robinson, qui a déjà joué une quarantaine de matches en NBA.

Du côté des « rookies », on suivra Kofi Cockburn (Illinois) et Johnny Juzang (UCLA). Dans une franchise en reconstruction, il y a des places à prendre.