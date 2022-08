Un nouveau coloris pour la New Balance TWO WXY 2

Heureusement que Basket4Ballers est là pour mettre à disposition au public français la New Balance « TWO WXY 2 » (pour « Two way »), une chaussure qui se veut « positionless », et donc destinée à tous les profils.

La sortie de ce nouveau coloris incitera peut-être New Balance France à lui faire traverser l’Atlantique. La paire offre une palette inédite, avec du bleu clair sur la majeure partie de la tige et de la semelle. L’intérieur du col ressort en violet.

Les contours du « N » de New Balance sur l’empeigne apparaît sur un dégradé rose-rouge, bleu-violet et vert-jaune. Le coloris est sorti depuis hier sur le site de New Balance US, pour 130 dollars.

(Via SneakerNews)

—

