La Air Jordan 13 « Playoffs » sortie lors du All-Star Game 1998 a forcément une saveur particulière au sein de l’imposante collection, du fait qu’elle a lancé le dernier run vers le dernier titre de champion des Bulls de Michael Jordan. Déjà relancée en 2011, la paire pourrait refaire surface en 2023 !

On retrouve cette tige noire en cuir en majeure partie et assortie de daim sur sa base. La semelle est en blanc et rouge. Le logo « Jumpman » apparait en rouge sur fond noir, dans un cercle jaune, couleur qu’on retrouve sur le « Jordan » écrit à la base des lacets.

D’après le compte @zsneakerheadz, sa sortie serait programmée pour le 18 février prochain, une belle façon de fêter ses 25 ans, d’un All Star week-end à l’autre.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Puma Rise Nitro Sun Stream, enfilez l’énergie qui a déclenché une révolution dans le monde du basket. L’une des chaussures de jeu Air Jordan les plus légères à ce jour avec un coloris inspiré de Luka Doncic. Livraison et retour offert.