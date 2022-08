RJ Barrett met fin à la malédiction des premiers tours des Knicks

Sauf imprévu, RJ Barrett devrait parapher un beau contrat de 120 millions de dollars sur quatre ans, et c’est un événement rare aux Knicks puisque le Canadien serait le premier rookie, sélectionné au premier tour, a prolongé son bail à New York depuis Charlie Ward, drafté en… 1994 !

Cet été, Mitchell Robinson avait déjà prolongé aux Knicks, mais il avait été choisi au second tour, et il était free agent non protégé. Techniquement, il s’agissait de son deuxième contrat alors que Barrett disposait d’un « vrai » contrat rookie comme la quasi totalité des premiers tours de Draft.

Le dernier joueur drafté au premier tour par les Knicks, puis prolongé, n’était autre que Charlie Ward, ancienne star du foot américain, qui avait finalement opté pour le basket au moment de la Draft. On se souvient qu’il était le meneur titulaire des Knicks lors des Finals 99 face aux Spurs. Depuis Ward, les Knicks n’avaient plus jamais prolongé un rookie, et pourtant il y a eu quelques très bons joueurs comme le prouve la liste ci-dessous.