Les Lakers inclus dans l’échange de Donovan Mitchell ?

Il reste un mois aux Knicks et au Jazz pour s’entendre sur un échange de Donovan Mitchell. Une à une, les équipes intéressées ont abandonné la piste, et selon Marc Stein, les deux parties auraient la volonté de s’entendre avant le début du training camp. Pas question de s’empoisonner la reprise avec un joueur qui a le derrière entre deux chaises.

Selon notre confrère, il y a une « chance raisonnable » que les Lakers s’invitent dans la transaction pour se débarrasser du contrat de Russell Westbrook (47 millions de dollars), et ils possèdent deux premiers tours de Draft qui pourraient contenter le Jazz, et ainsi aider les Knicks à récupérer Mitchell. Les Lakers viennent d’ailleurs de monter un échange avec le Jazz, et le courant semble plutôt bien passer entre Danny Ainge et Rob Pelinka.

Notre confrère imagine que les Knicks et le Jazz lâcheraient un joueur chacun comme compensation pour les Lakers. Il évoque Evan Fournier et Bojan Bogdanovic. Le premier sera barré par Mitchell si ce dernier arrive à New York, tandis que le second a son billet de sortie dans l’opération « reconstruction » du Jazz. Mais d’autres éléments pourraient intéresser les Lakers, comme Malik Beasley ou Jordan Clarkson. Capable de tourner à 15-20 points par match, les deux possèdent ce profil de joker en sortie de banc qui fait défaut actuellement dans l’effectif des Lakers.