Jour de gloire en Bosnie-Herzégovine

C’était un match piège, et l’Equipe de France a sauté à pieds joints dedans. Coupables d’un énième mauvais départ, les Bleus se sont inclinés 96-90 en Bosnie-Herzégovine après deux prolongations. Dans une salle bouillante, les coéquipiers de Jusuf Nurkic ont écrit l’une des plus belles pages de leur jeune histoire.

« L’atmosphère était parfaite. C’était un super match. C’était très puissant » énumère le coach Adis Beciragic. « On a dépensé tellement d’énergie. On a bien joué dans l’ensemble, et c’est pour ça qu’on a gagné. Bravo aux joueurs pour avoir fait du super boulot après notre grosse défaite face au Monténégro. »

A l’image du dunk monstrueux de Jusuf Nurkic sur Vincent Poirier (voir ci-dessous), les Bosniens en voulaient plus, et Miralem Halilovic place cette victoire parmi les plus belles de sa carrière.

« Je dirais que c’est l’une des plus belles victoires de ma carrière en équipe nationale. Je suis en sélection depuis 14 ou 15 ans, et c’est l’une de nos plus grandes victoires. C’est génial. C’était devant nos fans, devant nos proches. C’est super car c’était devant la France, et j’y ai joué pendant cinq ans. C’est une sensation encore meilleure. »

« A des moments, c’était comme s’il y avait plus de cinq joueurs sur le terrain »

Même chez les vaincus, on a apprécié cette ambiance incroyable.

« C’était un match plaisant à jouer en raison de l’atmosphère. Les supporters étaient formidables. Ils ont joué avec beaucoup de cœur et et de force » souligne Evan Fournier. « Ils ont contesté tout ce que nous avons fait. Nous savions qu’ils avaient perdu au Monténégro et qu’ils auraient faim pour commencer le match. »

Mêmes impressions chez Vincent Collet : « Après leur défaite contre le Monténégro, ils avaient une revanche à prendre. Ils ont commencé le match avec une grande intensité. A des moments, c’était comme s’il y avait plus de cinq joueurs sur le terrain. (…) Grâce à nos efforts, nous avons accroché une double prolongation, mais je pense que c’était le jour de la Bosnie. On a pu le voir sur les deux dernières actions. »