Pour Andre Iguodala, Anthony Edwards est l’héritier de Dwyane Wade

A chaque fois qu’on l’interroge sur la nouvelle génération, Andre Iguodala met toujours en avant Anthony Edwards. L’arrière des Wolves est un super attaquant, mais pour le quadruple champion NBA, il peut carrément devenir l’un des meilleurs joueurs de la NBA.

Déjà en juillet, il l’avait mis au-dessus de… Dwyane Wade ! « Je pense qu’il a plus de talent que Dwyane Wade. Il en a plus ! Est-ce que ça dépassera le stade des mots. Cela reste à vérifier…«

Justement, Wade est cette semaine l’invité du podcast d’Iguodala et d’Evan Turner, et le sujet Edwards est revenu sur le tapis.

« Il est différent. Il est comme toi (Dwyane Wade) quand il change de direction et peut casser les pick & rolls. Comme toi, il est explosif quand il sort (du pick-and-roll). C’est dingue. Tout ce dont il a besoin c’est de passer deux petits mois au contact du basket de Miami et c’est fini. Ce gamin a un truc. Et puis il peut shooter aussi. »

Et qu’en pense Wade justement ? Voici ce qu’il avait déclaré sur le plateau de TNT pendant la saison.

« Je pense qu’il peut clairement être un meilleur joueur que je ne l’étais. Il a tout ce qu’il faut » estime l’ancienne gloire de Miami. « On place la barre, et les gars peuvent sauter au-dessus. Je pense qu’il peut sauter au-dessus de ma barre. J’espère qu’il le fera. J’espère qu’il sera un bien meilleur joueur que moi. »