Hamidou Diallo croit en l’identité des jeunes Pistons

Ils étaient 25 la saison passée. Hamidou Diallo étaient l’un de ceux-là, à porter le numéro 6 dans son dos. Conséquence directe de la mort de Bill Russell, il ne sera plus possible de le choisir à l’avenir. L’ancien du Thunder sera ainsi le dernier joueur des Pistons à jouer avec ce numéro, que Ben Wallace ou Josh Smith ont porté par le passé.

« C’est quelque chose d’honorable, mais cela montre simplement qu’il y a encore beaucoup de travail à effectuer. J’ai l’impression que je dois y aller en force et travailler dur. Il y a encore beaucoup de travail, pas seulement pour moi, mais pour toute la franchise. Je sens qu’on a tous cette faim. Cette faim va se transformer en carburant et on va tout mettre en place », prédit le joueur de 24 ans, arrivé en mars 2021.

Ce dernier, après avoir démarré dans la ligue au sein d’une équipe qui gagnait encore, a connu une première saison terminée à 20 victoires avec les Pistons, puis 23 l’an passé. Avec le mûrissement attendu de Cade Cunningham et des autres, Detroit doit passer un cap la saison prochaine.

« C’est dur de perdre, je peux le dire. Mais quand on construit la bonne culture, c’est moins dur à encaisser. C’est ça que j’aime dans cette équipe. Je crois en notre culture et oui, je dois être encore patient », affichait toutefois récemment le patron de la franchise, Tom Gores.

Une patience liée à la moyenne d’âge de l’équipe, d’à peine 24 ans à l’heure actuelle, soit la quatrième équipe la plus jeune de la ligue derrière le Thunder, le Magic et les Spurs. « On a de bons éléments et du talent. Maintenant, on doit tout assembler et gagner des matchs. Tout a l’air bon sur le papier, mais on doit mettre tout ça en place et gagner des matchs. On est les seuls à pouvoir le faire », poursuit le vainqueur du concours de dunks 2019.

L’arrière, susceptible de perdre des minutes avec l’arrivée de Jaden Ivey, assure que ses coéquipiers et lui « entendons ce qui se dit, ce que les gens réclament, ce que tout le monde pense, on entend tout. Je suis dans le laboratoire à essayer de m’améliorer chaque jour, de construire cette alchimie avec notre jeune équipe et, plus important encore, essayer de faire tout ce que je peux sur le terrain pour nous aider à gagner des matchs. C’est le plus grand des objectifs. »