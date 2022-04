Le patron des Pistons veut continuer avec Dwane Casey

Comme pour les Rockets et Stephen Silas, les Pistons ont vécu une saison de progression et de développement des jeunes. L’objectif n’était pas de gagner des matches, mais davantage de faire avancer ce groupe, de construire pour l’avenir.

Jusqu’au All-Star Game, non seulement les défaites étaient nombreuses (13 victoires, 45 défaites) mais les progrès peu visibles. Mais depuis mars, il y a clairement du mieux et les Pistons affichent un bilan presque équilibré de 10 victoires pour 12 défaites.

La saison se termine donc sur une note plus joyeuse, ce qui est une excellente nouvelle pour Tom Gores.

« J’ai adoré voir ces résultats et on a d’excellentes personnes aux responsabilités avec Dwane Casey et Troy Weaver (le GM) », explique le propriétaire de la franchise à The Athletic. « Je suis toujours anxieux sur notre direction, mais nos leaders sont très bons. Ils ont mis en place une véritable culture, qui est bien là. Est-ce un soulagement de gagner un peu ? Je suis fier de notre équipe et des joueurs. »



« Être patient pour être patient, ça n’est pas assez. Il faut aussi une bonne culture »

Le dirigeant veut surtout mettre l’accent sur le travail de Casey, qui a su faire progresser un effectif qui aurait pu baisser les bras après des premiers mois catastrophiques.

« Je veux voir Dwane plus loin que la saison prochaine », annonce Gores, ce qui tombe bien puisque le coach, prolongé l’été dernier, est sous contrat jusqu’en 2024. « Il a su tirer son épingle du jeu cette saison. On a perdu, et perdu beaucoup de matches, et la clé c’est de garder tout le monde motivé. Il en a été capable. C’est un sacré talent ça. On s’adore avec Casey, mais ça ne suffit pas pour gagner des matches. Les joueurs l’adorent aussi. Et c’est un exemple : il venait pour diriger une équipe compétitive, après Toronto où il avait été coach de l’année. Et il a accepté de ne pas remporter beaucoup de matches pour faire grandir les joueurs. »

L’enthousiasme de Tom Gores et son amour pour Casey ne peuvent faire oublier la période compliquée que traverse la franchise du Michigan. Avec seulement 20 victoires en 2019/2020 puis en 2020/2021 et 23 petits succès cette saison, les Pistons sont dans un trou historique. Jamais la franchise n’avait enchaîné trois saisons aussi moroses.

Par conséquent, il faudra encore être patient pour revoir Detroit parmi les meilleures équipes de l’Est et de la ligue. Mais pour Tom Gores, Detroit a pris le bon bout.

« Je pense que la patience a permis d’avoir la bonne culture », analyse le propriétaire des Pistons. « Être patient pour être patient, ça n’est pas assez. Il faut aussi une bonne culture. Troy Weaver nous a aidés pour ça. On peut avoir les bons joueurs et des possibilités, encore faut-il avoir les bonnes personnes en place. C’est le cas chez nous. Je suis patient, mais pas toujours. La patience ou l’impatience ne sont pas une qualité constante. Cela dépend du temps. C’est dur de perdre, je peux le dire. Mais quand on construit la bonne culture, c’est moins dur à encaisser. C’est ça que j’aime dans cette équipe. Je crois en notre culture et oui, je dois être encore patient. »