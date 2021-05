Dwane Casey prolongé par les Pistons

Après avoir connu une belle épopée avec les Raptors entre 2011 et 2018 avant d’être remercié la saison de son seul titre de « Coach of The Year », Dwane Casey s’investit désormais depuis trois ans à Detroit. Le projet a vite bifurqué sur le développement des jeunes joueurs, un autre aspect du coaching dans lequel se plaît l’entraîneur.

Les dirigeants semblent en tout cas être satisfaits de son travail puisque la franchise a annoncé hier avoir prolongé le contrat de Dwane Casey d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2023/24.

« La capacité de Dwane à s’adapter et à nous mener au cours d’une année de croissance et de développement difficile mais très excitante a encore renforcé sa place comme l’un des entraîneurs les plus respectés de la NBA », a ainsi déclaré le propriétaire des Pistons, Tom Gores. « Il est pleinement engagé dans la restauration des Pistons à travers sa compétitivité, sa capacité d’enseignement et son sens du développement qui peuvent être constatés dans la progression de nos jeunes joueurs. J’ai hâte d’observer l’avenir de cette équipe et la trajectoire ascendante de la franchise sous sa direction alors que nous nous efforçons de nous battre pour obtenir des titres de champion ».

Les résultats ne sont pas encore au rendez-vous et même si sa première saison avait été correcte (41v-41d), Dwane Casey affiche pour l’heure un bilan de 81 victoires pour 137 revers en tant que coach des Pistons.

Mais l’avenir est plutôt porteur d’espoir. Tout l’enjeu pour le caoch sera donc de poursuivre le développement des jeunes éléments, dont les Français Killian Hayes et Sekou Doumbouya font partie, afin d’épauler Jerami Grant et permettre à son équipe de franchir progressivement les étapes qui mèneront à nouveau Detroit vers les sommets.

Pour y parvenir, Dwane Casey va donc bénéficier d’une saison supplémentaire. Une marque de confiance et une patience toujours appréciées dans les projets de reconstruction sur plusieurs années.