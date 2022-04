Malgré les défaites, Stephen Silas veut retenir les progrès des Rockets

Jeudi, les Rockets vivaient leur dernier entraînement, avant de jouer les deux ultimes matches de leur saison à Toronto, puis contre Atlanta. C’est donc l’heure du bilan pour Stephen Silas.

Statistiquement, et peu importe les résultats à venir, la saison n’aura pas été bonne évidemment, avec seulement 20 victoires pour 60 défaites. Aucune équipe ne fait pire cette saison, même si Orlando s’en rapproche (21-60). En revanche, quand on se souvient que les Rockets ont gagné 17 matches sur 72 la saison passée, alors ce pourcentage de victoires (25) reste un peu meilleur que celui de la saison dernière (23).

« On a eu des hauts et des bas », constate Stephen Silas pour le Houston Chronicle. « On a atteint certains objectifs, d’autres non. On devait s’améliorer au fur et à mesure de la saison et je pense vraiment que c’est le cas. On voulait donner des opportunités à nos jeunes de faire mieux, de vivre des moments compliqués, de se souder. Au niveau du terrain, on commence tout doucement à trouver des solutions, mais il y a des choses qu’on n’a pas résolues. »

Jae’Sean Tate est visiblement d’accord avec son coach. « Notre objectif, c’était d’essayer de s’améliorer », insiste l’ailier. « Même si en matière de victoires et de défaites, on n’est pas là où on voudrait l’être, j’ai le sentiment que tout le monde est meilleur. »

« Les défaites, ça fait mal »

Forcément, quand on affiche un tel bilan, les problèmes sont nombreux. Mais ce qui a véritablement plombé Houston, c’est sa défense. Jusqu’à ces dernières semaines, où des progrès ont été visibles, les manques et les soucis étaient énormes.

« Il va falloir qu’on fasse mieux en défense », confirme le coach. « Je pense à notre défense sur pick-and-roll, à notre capacité à provoquer des ballons perdus, à être plus agressif, plutôt que d’apprendre les bases de la défense NBA. Donc oui, on a les bases, maintenant, il faut passer au niveau supérieur et construire dessus. »

Car en attaque, avec Jalen Green qui affiche un niveau remarquable depuis quelques jours, plus son duo avec Kevin Porter Jr., mais aussi la présence de Chrisitian Wood ou les belles promesses d’Alperen Sengun, cette formation texane a un visage intéressant pour le futur.

« Jalen marque beaucoup, Porter Jr. joue bien », explique Stephen Silas, qui n’oublie pas que ces points accumulés n’ont pas été traduits par des succès. « Ces performances finiront par mener à la victoire. Il faut bien commencer quelque part et ils démarrent bien. »

En attendant, au quotidien, il faut composer avec les défaites. En deux saisons sur le banc de Houston, Stephen Silas en a déjà encaissé 115 en 157 matches.

« Attacher les progrès à des victoires est une chose naturelle pour les coaches. De ce point de vue, l’année a été dure. Il y a eu des moments où on a été bon et j’étais satisfait de notre niveau. Puis, à d’autres instants, je n’étais pas content. Les défaites, comme je suis entraîneur, je ne prends pas ça bien. Les défaites, ça fait mal. »